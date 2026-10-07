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España

González cree que Sánchez convocó elecciones cuestionando la legitimidad del Congreso

Efe
07/10/2026 23:11
El ex presidente del Gobierno Felipe González en un acto este miércoles en Madrid
El ex presidente del Gobierno Felipe González en un acto este miércoles en Madrid
EFE/ Víctor Lerena
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El expresidente socialista Felipe González ha opinado este miércoles que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha convocado elecciones cuestionando la legitimidad del Congreso, tras decaer los decretos de vivienda, y ha expresado que no puede entender que Sánchez haya alegado que la Cámara no estaba representando ya "la soberanía nacional".

El exlíder del PSOE ha acudido esta tarde a un homenaje organizado por la fundación Felipe González en el Ateneo de Madrid para recordar a los exdirigentes socialistas fallecidos Javier Lambán (1957-2025) y Guillermo Fernández Vara (1958-2025), su primer acto público desde que Sánchez anunciara el adelanto electoral al 29N.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aplaude a su llegada al Congreso de los Diputados para el pleno en el que se debate y vota los decretos de vivienda del Gobierno, este viernes. EFE/J.J. Guillén

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González ha asegurado que no puede entender que "el presidente del Gobierno diga -en su declaración institucional para convocar el 29N- que el órgano que alberga la soberanía nacional traicionó a la mayoría social" por decaer los decretos de vivienda el pasado viernes y ha cuestionado que "eso lo vaya a corregir la Diputación Permanente" de la cámara para sacarlos adelante nuevamente.

"No lo puedo entender", ha remarcado, para añadir que las palabras de Sánchez equivalen a tener que "deshacer el sistema" y "reformar la constitución".

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En su opinión, si Sánchez cree que el Congreso "no representa la soberanía nacional", del siguiente parlamento que salga de las elecciones también "se podrá decir lo mismo" y eso, ha advertido, "no es reversible".

El expresidente socialista ha culpado tanto al Ejecutivo de Sánchez, y a sus socios, como al PP por la "crisis de gobernanza" en España y ha opinado de que los mecanismos democráticos pierden "legitimidad" cuando son cuestionados desde el Gobierno o la oposición.

En este sentido, se ha referido también a que el PP, que se presenta como una alternativa al Gobierno, degrade con las afirmaciones de algunos de sus dirigentes "la credibilidad del sistema electoral" al cuestionar el voto por correo.

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