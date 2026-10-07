Feijóo estrenará la precampaña este sábado en Madrid durante un acto con Ayuso y Almeida

José Luis Martínez Almeida, Isabel Ayuso y Alberto Núñez Feijóo Europa Press

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, estrenará la precampaña electoral el próximo sábado en un acto en Madrid junto a la presidenta de esta comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Como antesala, Feijóo reunirá el jueves a la Junta Directiva Nacional para preparar la estrategia del partido ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y presentar al Comité de Campaña.

En un comunicado, el PP ha destacado que Feijóo abrirá los actos electorales en la Comunidad de Madrid, donde los populares cuentan con mayoría absoluta, mientras que el presidente del Gobierno y secretario general socialista, Pedro Sánchez, lo hará en Andalucía, donde el PSOE "era hegemónico hasta que él llegó" a la Secretaria General del partido.