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España

Consternación en la acampada de Sol, que inicia una marcha hacia el Congreso

Efe
07/10/2026 21:52
Participantes en la acampada en protesta por la crisis de la vivienda en el país se manifiestan este miércoles tras conocer el fallecimiento de Maricarmen, en los alrededores de la Puerta del Sol de Madrid. EFE/Juanjo Martín.
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La muerte de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre en Madrid, ha provocado una gran consternación en la acampada de Sol, donde se ha guardado un minuto de silencio y cuyos participantes han iniciado una marcha hacia el Congreso de los Diputados.

'Maricarmen se va, pero la lucha sigue' y 'En nuestra lucha, Maricarmen vive' son las nuevas consignas que corean los participantes en la acampada, a la que se van sumando cada vez más personas, según ha podido comprobar EFE.

MADRID, 22/09/2026.- La vecina de 87 años, Maricarmen Abascal (i), acompañada por representantes del movimiento vecinal ´Inquilinas de Madrid´, se han concentrado este martes en la madrileña calle de Alcalde Sainz de Baranda ante el intento de desahucio de su vivienda situada en la madrileña calle Alcalde Sainz de Baranda. EFE / Nahia Peciña.

Muere Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid que avivó las protestas

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'No son muertes, son asesinatos' y 'Ni un desahucio más' gritan los acampados que han proclamado que "el mejor homenaje es continuar la lucha", que comenzó a raíz del desahucio el pasado 23 de septiembre de Maricarmen, fallecida este miércoles tras pasar 15 días hospitalizada, según ha informado en un comunicado el Sindicato de Inquilinas, una de las organizaciones convocantes de esta acampada.

Muchas personas se han ido sumando a la protesta, que ocupa la céntrica plaza y se mueve ya por la Carrera de San Jerónimo al Congreso de los Diputados, en una riada de ciudadanos que muestran su rabia y consternación gritando consignas.

Efectivos policiales han acordonado el Congreso. 

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