Bolaños admite que se pactó la amnistía para "sumar los 176 votos", pero también "para la normalización" en Cataluña

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños EFE

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha admitido que la Ley de Amnistía se pactó con ERC y Junts para sumar la mayoría parlamentaria de 176 votos que el Gobierno de coalición necesitaba tras las elecciones del 23J para sacar adelante la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; no obstante, también ha señalado que se negoció para la "normalización en Cataluña".

"La amnistía se pacta con Junts, con Esquerra Republicana y con otros grupos parlamentarios para sumar la mayoría de 176 votos que necesitábamos", ha explicado el ministro Bolaños en una entrevista en 'Hoy por Hoy' de 'Cadena SER', recogida por Europa Press.

El titular de Justicia añadió que el pacto se produjo también para que la normalización política llegase a Cataluña. "A mí me gusta recordar siempre el segundo apellido de la Ley de Amnistía para la normalización política, institucional y social en Cataluña. Ese efecto útil para los catalanes y para la cohesión de España ya está conseguido", ha defendido.

Puigdemont no contempla regresar a España hasta la plena aplicación de la amnistía Más información

Dicho esto, Bolaños ha señalado a PP y Vox por sacar "a la calle a miles de personas con mentiras" asegurando que la amnistía era inconstitucional y contraria al derecho europeo. "Todo eran patrañas", ha criticado.

Puigdemont "podría regresar hoy si quisiera"

Asimismo, ha reconocido que previamente el PSOE también pensaba que la amnistía era contraria a la Carta Magna, pero que ese pensamiento es previo a "estudiarlo en profundidad" y anterior a "haber construido la ley".

Sobre la posibilidad de que el líder de Junts, Carles Puigdemont, regrese a España, Bolaños ha indicado que es "una decisión que le corresponde a él" y ha añadido que si quisiera retornar tendría garantías de no ser detenido. "Ayer se levantó por parte del Supremo la orden de detención, es decir, él podría regresar hoy si quisiera", ha apostillado.

El titular de Justicia ha reivindicando que el "Estado de Derecho ha funcionado" y que toda la defensa del Gobierno con la Ley "se ha confirmado" ahora en los tribunales. En este sentido, ha subrayado que entiende que al principio hubiera gente con "dudas" sobre la norma, pero que hoy es "indiscutible" que ha servido "para la normalización de Cataluña".