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España

Sánchez arrancará la precampaña este fin de semana con un acto el domingo en Ponferrada

Efe
06/10/2026 16:48
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
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EFE
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El presidente del Gobierno y secretario general socialista, Pedro Sánchez, arrancará la precampaña del PSOE este fin de semana con dos actos, el sábado en Dos Hermanas (Sevilla) y el domingo en Ponferrada (León).

Fuentes de Ferraz han confirmado a EFE que el líder del partido comenzará la precampaña en estas localidades en sendos actos en los que pedirá el voto para ganar las elecciones del próximo 29 de noviembre.

El primero de ellos será en Dos Hermanas -tradicionalmente un feudo socialista-, el sábado a las 11.30 horas, en el que también participarán la secretaria general del PSOE andaluz, la exministra María Jesús Montero y el alcalde de la localidad, Francisco Rodríguez.

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El segundo será en Ponferrada, localidad leonesa gobernada por el PP con el apoyo de Vox, y tendrá lugar el domingo a partir de las 11.30 horas en la Sala de Turbinas de La Térmica Cultural de Ponferrada, junto al líder del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, según la convocatoria enviada este martes.

En los próximos días el partido irá comunicando el resto de actos en los que participará el presidente del Gobierno, tanto de precampaña como de la propia campaña.

La Ejecutiva del partido se reunió este lunes en su sede de Ferraz para empezar a trabajar en el calendario y designó un equipo de campaña encabezado por tres mujeres: la secretaria de Organización, Rebeca Torró, la presidenta del partido, Cristina Narbona, y la vicesecretaria general, la exministra María Jesús Montero.  

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