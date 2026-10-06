Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Puigdemont: la amnistía "no soluciona nada" en la relación entre España y Cataluña

Efe
06/10/2026 19:17
Carles Puigdemont tras un acto en Bruselas
Carles Puigdemont tras un acto en Bruselas
Archivo El Ideal Gallego
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha asegurado este martes que el aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía, incluyendo los delitos de malversación, "no soluciona nada" en términos de la relación entre España y Cataluña, "un conflicto histórico que corresponde resolver a la política y no a los jueces".

"La amnistía forma parte de la fórmula para la resolución del conflicto histórico existente entre Cataluña y España, pero no es en sí misma su solución y lo hemos dicho desde el primer día", ha dicho Puigdemont en una comparecencia sin preguntas desde Waterloo (Bélgica).

El Constitucional abre la puerta al regreso inmediato de Puigdemont al amnistiar la malversación

Más información

El también líder de Junts, que no ha dado detalles sobre su potencial regreso a España, ha apuntado al mismo tiempo la "enorme importancia política" de la ley de amnistía y su significado como "desautorización de la represión y por el reconocimiento implícito de que ese no era el camino".

El aval del Constitucional a la ley, ha dicho Puigdemont, "derrota la estrategia de los diversos poderes públicos españoles que han impedido y demorado la aplicación de la ley de amnistía por razones estrictamente políticas".  

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Un momento del homenaje a Xusto Moreda en la librería Lume

Un homenaje al artista gallego Xusto Moreda en el mismo lugar en el que expuso su obra hace 50 años
Óscar Ulla
Una protesta contra el sistema educativo en Montpellier, Francia, este martes.

Más de 200 estudiantes heridos, la mayoría por actuación policial, durante las protestas en Francia
Agencias
En la mañana de este domingo, fueron desembarcados los 14 pasajeros españoles que iban a bordo del crucero 'MV Hondius'

España, libre de peste desde hace décadas, actualizó el protocolo de vigilancia en abril
EFE
Vista aérea del nuevo establecimiento hotelero de Anjoca, el resort de lujo Elba Corralejo, que se ubicará en Fuerteventura

Anjoca, con sede en A Coruña, pone fecha para abrir su nuevo gran proyecto hotelero en Canarias
Iván Aguiar