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España

La líder de Sumar rechaza la oferta de primarias de Podemos: es mejor acordar que competir

Efe
06/10/2026 10:53
Verónica Martínez Barbero
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EFE
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La líder del partido Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha rechazado este martes la oferta de primarias abiertas de Podemos para elegir un candidato conjunto en la izquierda en las próximas elecciones generales, ya que ha asegurado que "es mejor acordar que competir" ente partidos.

"Nosotros llevamos meses trabajando sobre una idea sencilla, que es que es mejor acordar que competir entre nosotros. Las primarias no son una línea roja pero es que el método que nosotros estamos trabajando es otro. Es el del diálogo, del consenso y el acuerdo entre las organizaciones", ha dicho en una entrevista en RNE.

Barbero, que lidera uno de los cuatro partidos que integran la nueva coalición Sumar, ha respondido de esta forma a la oferta planteada por Podemos para elegir al candidato de la izquierda alternativa al PSOE a través de primarias abiertas los días 14 y 15 de octubre, un proceso al que se presentaría la número dos de los morados, Irene Montero.

En opinión de Barbero "hay mucho más de lo que hablar" con Podemos ante la posibilidad de ir juntos en coalición, no solo del candidato y del método para elegirlo.

No obstante, ha subrayado que "la mesa está abierta a todo el mundo para plantear ideas" en la renovada coalición de Sumar, integrada por Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes, y que participará en las elecciones generales del 29 de noviembre con el nuevo nombre de Frente Amplio.

Esta coalición sigue sin cabeza de cartel, pero Barbero ha afirmado que lo darán a conocer antes del acto del 17 de octubre de Frente Amplio, en el que tienen previsto presentar tanto a esta persona como el nuevo proyecto político.

Por su parte, el líder de IU, Antonio Maíllo, ha defendido en una entrevista en la Ser que deben ir en coalición con Podemos, aunque ha pedido que los morados hagan cualquier propuesta "sentados en una mesa de manera fraternal", y ha señalado que el cabeza de lista de Frente Amplio va a llegar "en los próximos días".

"A mí me parecen todas y todos buenos líderes. Me parece que tenemos una cantera formidable de referencia", ha dicho preguntado por la ministra de Sanidad, Mónica García, propuesta por algunos sectores del espacio como posible candidata.

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