El Gobierno regula el Banco de ADN de víctimas de la guerra y la dictadura

Fosa común de Pico Reja, Sevilla EFE Julio Muñoz

El Gobierno ha aprobado este martes el Real Decreto que regula el Banco Estatal de ADN de víctimas de la Guerra y la Dictadura, previsto en la Ley de Memoria Democrática de 2022 y que estará adscrito al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Su función, según la información facilitada por el Gobierno, será la recepción y el almacenamiento de los perfiles de ADN de víctimas de la guerra y la dictadura y de sus familiares, así como de las personas afectadas por la sustracción de recién nacidos. El objetivo es "facilitar su localización e identificación y contribuir a que puedan recibir una sepultura digna, poniendo fin a la revictimización de sus familias", añade.

El Ejecutivo asegura que "la creación de este Banco Estatal de ADN responde al compromiso del Gobierno de asumir como política de Estado la demanda de las familias que, durante décadas, desconocieron el paradero de sus familiares, muchos de ellos desaparecidos y enterrados en fosas comunes".

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El banco, cuya gestión corresponderá al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, incluirá los datos de interés ya existentes en la base de datos sobre sustracción de recién nacidos del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que se creó para satisfacer la pretensión de estas personas de conocer su identidad y origen biológico. El Gobierno subraya que "tratará únicamente los datos necesarios para facilitar la búsqueda y la identificación de las víctimas y los perfiles genéticos se almacenarán mediante un código alfanumérico disociado de cualquier dato identificativo".

La información personal, limitada a los datos básicos de identificación y contacto, permanecerá en los laboratorios participantes en el Banco Estatal. De este modo, "el sistema incorpora garantías específicas para preservar la confidencialidad de la información y limitar el tratamiento de datos al estrictamente necesario para los fines previstos".

Podrán aportar perfiles genéticos al Banco los laboratorios designados por las comunidades autónomas; los laboratorios públicos o privados que dispongan de perfiles de ADN obtenidos para los fines establecidos en la norma; el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses; y los laboratorios de ADN de las fuerzas y cuerpos de seguridad. La recogida de muestras biológicas de las personas interesadas tendrá carácter voluntario y gratuito.

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Reacciones

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha ironizado este martes sobre que los políticos sean incapaces de ponerse de acuerdo "para construir viviendas, y nos ponemos estupendos con quienes hicieron la Transición", en las jornadas sobre la Guerra Civil que se celebran en Sevilla.

Sémper ha elogiado la talla política y humana de quienes hicieron la Transición, obra que ha calificado de "imperfecta, como toda obra humana, pero que es lo mejor de la España de los últimos cien años, y también de Europa", lo que ha contrastado con lo que sucedió en España en los años treinta, "cuando era difícil resultar sexi si no se era bolchevique o fascista".

El portavoz del PP ha abogado por "evitar que la política contamine la sociedad hasta dividirla" y se ha preguntado "cuántas generaciones hacen falta para no reproducir una España enfrentada; cuántas generaciones para no llevar sobre nuestros hombros ese enfrentamiento".

El exdirigente de Vox y presidente de Atenea Iván Espinosa de los Monteros ha coincidido en la defensa de la Transición: "Nuestros abuelos decidieron que sus nietos no eran responsables de lo que ellos hicieron" y prefirieron "mirar hacia adelante sin olvidar", ha asegurado que tanto las derechas como las izquierdas fueron generosas entonces y ha añadido que eso "empezó a torcerse" con las leyes de memoria histórica o democrática.

Para el exdirigente de Vox es "lógico y natural" que la gente busque a sus muertos y los entierre dignamente pero ha advertido que volver a dividir la sociedad en "buenos y malos" equivale a terminar con la convivencia.