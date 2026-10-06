El Gobierno aprueba los decretos de vivienda con incorporaciones que mantienen su esencia

Pedro Sánchez EFE

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes los dos reales decretos ley de vivienda con incorporaciones "muy positivas" que mantienen la esencia de los que decayeron el viernes porque las circunstancias que los hacían imprescindibles no han cambiado, ha afirmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Si la mayoría del Parlamento como sucedió el pasado viernes da la espalda a la ciudadanía en uno de los asuntos que más preocupa a la ciudadanía, como es el acceso a la vivienda, entonces la ciudadanía debe elegir un nuevo Parlamento y hasta que eso suceda el Gobierno va a continuar gobernando", ha apuntado tras dar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Ante la convocatoria de unas elecciones generales para el 29 de noviembre, Sánchez ha insistido en su comparecencia que se ha hecho mucho en vivienda pero hay que hacer mucho más y para eso necesitan una mayoría diferente en el Congreso de los Diputados.

Pedro Sánchez convoca elecciones generales para el 29 de noviembre Más información

En este sentido, ha recalcado que son medidas "de puro sentido común" y de "humanidad que unen a los pequeños propietarios y a los inquilinos y ponen "pie en pared" a los fondos buitre.

Pide el apoyo de los grupos para sacar estas 21 medidas

Sánchez ha subrayado que son medidas "de sentido común" que protegen a los vulnerables y ponen orden en un mercado "disfuncional" en el que hay mucha especulación y ha pedido a los grupos que convaliden estos decretos en la Diputación Permanente.

Parece previsible que en ésta saldrá adelante el que recoge la mayor parte de las medidas y no así el que incluye la prórroga automática de los alquileres, que plantea un "debate ambicioso".

Principales novedades de los decretos

Como novedad, el Gobierno incorpora una línea de financiación de 10.000 millones euros con préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses para quienes quieren adquirir su primera vivienda que será gestionada por el ICO e intergeneracional, no solamente para jóvenes.

Estas 21 medidas, ha explicado, van a facilitar el acceso a la vivienda y también a la compra permitiendo a inquilinos desgravarse parte de lo que de lo que pagan del alquiler en su declaración de la renta. Como ejemplo, en el caso de un alquiler medio de 800 euros, supone una deducción de casi 1.000 euros. Además se dan incentivos fiscales a los pequeños propietarios que alquilen su casa a precios asequibles.

Además, se recogen 280 millones de euros en avales para fomentar la construcción industrializada de vivienda para acortar los plazos y elevar la oferta. Además, se dispone un fondo de "impacto social" de 400 millones para ayudar a proveedores de vivienda social.

Por su parte, la empresa pública Casa 47 va a adquirir "miles" de inmuebles provenientes de la Seguridad Social que van a destinarse a vivienda.

También se prorrogan hasta dos años los contratos de alquiler de quienes están al corriente de pago, se limitan la subidas del alquiler y se fijan reglas sobre cuándo se terminan y en qué casos el propietario puede recuperar su casa,

Además, tal y como se recogía en los otros dos decretos, se regula el alquiler de temporada y por habitaciones, se limita la compra de vivienda por parte de "fondos buitre", se vinculan los beneficios fiscales de las socimi al alquiler asequible y se pone un IVA a los pisos turísticos.

Estas medidas no van a resolver por sí solas el problema

Sánchez ha reconocido que estas medidas por sí solas no van a resolver el problema de la vivienda porque para hacerlo hay que impulsar una intervención de forma mucho más firme del mercado y continuar construyendo "cientos de miles de viviendas más", en especial públicas y asequibles.

El presidente ha recalcado que el mercado exige de una "intervención rotunda" por parte de los poderes públicos, que el Gobierno no tira la toalla y que no va a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Maricarmen Abascal o como los que se han sucedido después.

"Es un buen paquete de medidas para mitigar la crisis de la vivienda", ha añadido.