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España

El Constitucional abre la puerta al regreso inmediato de Puigdemont al amnistiar la malversación

Efe
06/10/2026 12:23
Carles Puigdemont
EFE
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El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado este martes amnistiar el delito de malversación a los líderes del procés, lo que abre la puerta al retorno inmediato del expresident catalán Carles Puigdemont, una vez que la corte de garantías publique su resolución y el Supremo aplique el fallo.

Fuentes jurídicas informan a EFE de que el Pleno ha estimado con los siete votos de la mayoría progresista frente a los cinco en contra de la minoría conservadora el recurso de la exconsellera Dolors Bassa a partir de la ponencia del presidente Cándido Conde-Pumpido, una vez que el magistrado conservador Jose María Macías ha retirado su propuesta respecto al recurso del exconseller Jordi Turull, menos crítica con el Supremo que la del presidente.

De esta forma será la resolución de Conde Pumpido la que fije doctrina para el resto de los amparos de condenados y procesados por rebeldía por el 'procés', entre ellos Puigdemont, cuyo regreso se antoja inmediato una vez que el magistrado Pablo Llarena prevé aplicar dicha doctrina al expresident catalán sin esperar a que la corte de garantías resuelva su recurso de amparo.

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