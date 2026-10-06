Ceuta remitirá a la jueza certificación notarial de todas las llamadas de Vivas a Moncloa

El presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas EFE / Olivier Hoslet

Ceuta remitirá a la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, toda la certificación notarial de las llamadas que el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, realizó a Moncloa con motivo de la entrada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio, han confirmado a EFE fuentes del Gobierno ceutí.

La medida se ha adoptado después de que la jueza, que investiga presuntos delitos en la entrada masiva de migrantes en Ceuta este verano, haya requerido a la representación procesal de la ciudad autónoma que, "a la mayor urgencia", aporte la lista de llamadas del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o a su jefe de gabinete entre los días 27 y 30 de julio.

La magistrada ha hecho esta petición en una providencia, a la que ha tenido acceso EFE, tras la declaración como testigo de Vivas la semana pasada.

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El Gobierno de la ciudad autónoma ha advertido que remitirá la certificación notarial de las comunicaciones realizadas en los días previos a la entrada masiva del 30 de julio desde el teléfono móvil del jefe de Gabinete de la Presidencia ceutí .

La documentación incluye tanto las llamadas y mensajes efectuados como los intentos de contacto realizados con distintos responsables de la Administración General del Estado.

Esta información se ha completado además con las comunicaciones mantenidas con varios ministerios, entre ellos Interior, Asuntos Exteriores, Defensa y Política Territorial, que igualmente se han certificado para ser incorporadas al expediente.

La existencia de estos contactos ya fue adelantada por Vivas durante su declaración como testigo ante la Audiencia Nacional, según fuentes del Ejecutivo autonómico.

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Posteriormente, en distintas comparecencias ante los medios de comunicación, el presidente de Ceuta también hizo referencia a las gestiones y comunicaciones realizadas por la ciudad autónoma en los días previos a los sucesos del 30 y 31 de julio.

El Gobierno ceutí ha añadido que esta certificación notarial ya se realizó el pasado viernes al entender que era una petición con la que ya contaban desde el Ejecutivo de Vivas.