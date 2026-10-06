Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Ceuta remitirá a la jueza certificación notarial de todas las llamadas de Vivas a Moncloa

Efe
06/10/2026 21:40
El presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ofrece una rueda de prensa en el Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica. Vivas visita Bruselas para abordar los retos que enfrenta Ceuta, incluyendo la migración, la gestión de fronteras y las relaciones de la ciudad autónoma con la Unión Europea
El presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas
EFE / Olivier Hoslet
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Ceuta remitirá a la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, toda la certificación notarial de las llamadas que el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, realizó a Moncloa con motivo de la entrada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio, han confirmado a EFE fuentes del Gobierno ceutí.

La medida se ha adoptado después de que la jueza, que investiga presuntos delitos en la entrada masiva de migrantes en Ceuta este verano, haya requerido a la representación procesal de la ciudad autónoma que, "a la mayor urgencia", aporte la lista de llamadas del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o a su jefe de gabinete entre los días 27 y 30 de julio.

La magistrada ha hecho esta petición en una providencia, a la que ha tenido acceso EFE, tras la declaración como testigo de Vivas la semana pasada.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, saluda este miércoles a su llegada a la Audiencia Nacional en Madrid, donde declara como testigo ante la jueza María Tardón, que investiga las entradas masivas de migrantes a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. EFE/ Daniel González

Vivas ratifica que solicitó ayuda al Gobierno antes de la entrada masiva de migrantes en Ceuta

Más información

El Gobierno de la ciudad autónoma ha advertido que remitirá la certificación notarial de las comunicaciones realizadas en los días previos a la entrada masiva del 30 de julio desde el teléfono móvil del jefe de Gabinete de la Presidencia ceutí .

La documentación incluye tanto las llamadas y mensajes efectuados como los intentos de contacto realizados con distintos responsables de la Administración General del Estado.

Esta información se ha completado además con las comunicaciones mantenidas con varios ministerios, entre ellos Interior, Asuntos Exteriores, Defensa y Política Territorial, que igualmente se han certificado para ser incorporadas al expediente.

La existencia de estos contactos ya fue adelantada por Vivas durante su declaración como testigo ante la Audiencia Nacional, según fuentes del Ejecutivo autonómico.

CEUTA, 09/09/2026.- El delegado de Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triana, en rueda de prensa en la sede de la Delegación de Gobierno, este miércoles en Ceuta. EFE/Laura Rincón

La Audiencia Nacional asume la investigación al delegado del Gobierno en Ceuta

Más información

Posteriormente, en distintas comparecencias ante los medios de comunicación, el presidente de Ceuta también hizo referencia a las gestiones y comunicaciones realizadas por la ciudad autónoma en los días previos a los sucesos del 30 y 31 de julio.

El Gobierno ceutí ha añadido que esta certificación notarial ya se realizó el pasado viernes al entender que era una petición con la que ya contaban desde el Ejecutivo de Vivas. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Antón Tenreiro, candidato Betanzos

Antón Tenreiro será el candidato del BNG a la alcaldía de Betanzos
Redacción
Aida dos Santos posa con su obra ‘Hijas del hormigón’

La escritora Aida dos Santos recibe el Premio Nacional de Ensayo 2026 por su obra 'Hijas del hormigón'
EFE
El Comité del Nobel de Física, durante el anuncio de ayer

El Nobel de Física premia al científico belga Francis Halzen por sus descubrimientos sobre los neutrinos
EFE
Fosa común de Pico Reja, Sevilla

El Gobierno regula el Banco de ADN de víctimas de la guerra y la dictadura
EFE