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España

Yolanda Díaz: "Vamos a volver a ganar para topar los alquileres, para reducir la jornada y subir el SMI"

Efe
05/10/2026 11:52
La vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz
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EFE
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La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este lunes, tras el anuncio de convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, que "volverán" a ganar los comicios, "esta vez con más fuerza que nunca".

"Vamos a volver a ganar. Esta vez con más fuerza. Para topar los alquileres, para seguir subiendo el SMI. A por ello, con alegría y esperanza", ha declarado Díaz en un mensaje en su cuenta de 'Bluesky' recogido por Europa Press.

La vicepresidenta segunda ha afirmado además que esto empieza por aprobar en el Consejo de Ministros ordinario de mañana martes los dos reales decretos de vivienda que tumbó el Congreso la semana pasada.

Los ministros y la bancada socialista aplaude la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i, abajo), durante el pleno en el que se debate y vota los decretos de vivienda del Gobierno celebrado este viernes en el Congreso. EFE/JJ Guillén

El Gobierno prevé aprobar de nuevo los decretos de vivienda en el Consejo de Ministros del martes

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De hecho, el Gobierno tiene la intención de aprobar de nuevo los dos reales decretos ley de vivienda en el Consejo de Ministros de mañana.

Así, según han confirmado fuentes de Moncloa a Europa Press, el objetivo del Ejecutivo sería volver a aprobar ambos decretos mañana, aunque las mismas fuentes no han concretado por ahora si se tratará de la misma redacción o de una nueva.

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