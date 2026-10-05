Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

El nuevo Sumar apoya el adelanto electoral y augura que será clave para lograr una mayoría

Efe
05/10/2026 10:08
Sumar
Sumar
EFE
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La nueva coalición Sumar, bajo el nombre de Frente Amplio, considera que la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre es "pertinente y necesaria" y augura que será "la llave de una mayoría nueva" que solucione el problema de la vivienda y permita seguir "avanzando en derechos".

En un breve comunicado, los cuatro partidos que integran Frente Amplio (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes), que aun no han designado a su cabeza de lista, han apoyado el adelanto electoral anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que señalan "las derechas de Vox, PP y Junts pueden bloquear el Parlamento pero no van a poder bloquear la democracia".

En su opinión, la vivienda es el asunto central de este momento político, ya que este adelanto electoral llega después de que el Congreso rechazara el pasado viernes los tres reales decretos leyes de vivienda del Gobierno con el voto en contra precisamente de Vox, PP y Junts, y auguran que la nueva coalición será clave.

"El Frente Amplio será la llave de una mayoría nueva que dé solución a este problema y siga avanzando en derechos. Vamos a dar la batalla. A lo largo de los próximos días comunicaremos la marca electoral, la candidatura, así como las alianzas, según se vayan produciendo, hasta culminar en un gran acto el 17 de octubre", han añadido.

En la misma línea, el partido Movimiento Sumar ha afirmado en la red social Bluesky que está listo para el adelanto electoral y que Frente Amplio "es la llave para garantizar el derecho a la vivienda, a la salud, al tiempo, a la vida digna".

La nueva coalición Sumar, que se denominará Frente Amplio, tiene previsto un acto el 17 de octubre para presentar el nuevo proyecto político y a su cabeza de lista para las generales, una cuestión que sigue siendo una incógnita.

Todo ello mientras mantiene la mano tendida a la incorporación de más partidos situados a la izquierda del PSOE, entre ellos Podemos, que por su parte ha ofrecido unas primarias abiertas para elegir candidato.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Junqueras dice que ERC está lista "para defender Cataluña y partirse la cara" por la gente
EFE
Santiago Abascal

Abascal celebra el adelanto electoral y pide no confiar ni en las encuestas ni en Sánchez
EFE
Personal municipal de Cambre, en una de sus protestas ante la casa consistorial

Alternativa dos Veciños traslada o seu apoio ao persoal de Cambre
Redacción
Niebla

La niebla obliga a desviar varios vuelos en Alvedro
Esther Durán