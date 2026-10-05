El nuevo Sumar apoya el adelanto electoral y augura que será clave para lograr una mayoría

Sumar EFE

La nueva coalición Sumar, bajo el nombre de Frente Amplio, considera que la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre es "pertinente y necesaria" y augura que será "la llave de una mayoría nueva" que solucione el problema de la vivienda y permita seguir "avanzando en derechos".

En un breve comunicado, los cuatro partidos que integran Frente Amplio (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes), que aun no han designado a su cabeza de lista, han apoyado el adelanto electoral anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que señalan "las derechas de Vox, PP y Junts pueden bloquear el Parlamento pero no van a poder bloquear la democracia".

En su opinión, la vivienda es el asunto central de este momento político, ya que este adelanto electoral llega después de que el Congreso rechazara el pasado viernes los tres reales decretos leyes de vivienda del Gobierno con el voto en contra precisamente de Vox, PP y Junts, y auguran que la nueva coalición será clave.

"El Frente Amplio será la llave de una mayoría nueva que dé solución a este problema y siga avanzando en derechos. Vamos a dar la batalla. A lo largo de los próximos días comunicaremos la marca electoral, la candidatura, así como las alianzas, según se vayan produciendo, hasta culminar en un gran acto el 17 de octubre", han añadido.

En la misma línea, el partido Movimiento Sumar ha afirmado en la red social Bluesky que está listo para el adelanto electoral y que Frente Amplio "es la llave para garantizar el derecho a la vivienda, a la salud, al tiempo, a la vida digna".

La nueva coalición Sumar, que se denominará Frente Amplio, tiene previsto un acto el 17 de octubre para presentar el nuevo proyecto político y a su cabeza de lista para las generales, una cuestión que sigue siendo una incógnita.

Todo ello mientras mantiene la mano tendida a la incorporación de más partidos situados a la izquierda del PSOE, entre ellos Podemos, que por su parte ha ofrecido unas primarias abiertas para elegir candidato.