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España

Sánchez informó al rey el domingo por la tarde de su intención de convocar elecciones

Efe
05/10/2026 09:58
O GROVE (PONTEVEDRA), 01/10/2026.- El rey Felipe VI (d) junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), este jueves en O Grove (Pontevedra) durante la inauguración de la VIII edición del Foro La Toja, que durante tres jornadas abordará cuestiones como la situación que vive Ceuta, las relaciones con Marruecos y los retos de la Inteligencia Artificial. EFE/ Lavandeira Jr
Pedro Sanchez y Felipe VI
EFE
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informó al rey el domingo por la tarde por teléfono de su intención de disolver las Cortes y del adelanto de las elecciones generales al domingo 29 de noviembre, según han informado fuentes del palacio de la Zarzuela.

En una comparecencia en el palacio de la Moncloa, Sánchez ha anunciado su decisión y ha defendido el trabajo de su Gobierno durante la legislatura.

El Boletín Oficial del Estado publicará el martes el decreto de disolución de las Cortes firmado por Felipe VI.

Poco después del anuncio de Sánchez. los reyes saldrán de Madrid para iniciar un viaje de Estado de tres días a Finlandia.

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