Podemos plantea a Sumar primarias el 14 y 15 de octubre para elegir candidato conjunto

La eurodiputada de Podemos Irene Montero ofrece declaraciones a los medios tras el anuncio de la convocatoria de elecciones EFE

Podemos está dispuesta a ir en coalición con los partidos de la nueva alianza de Sumar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, pero para ello ha insistido en la celebración de unas primarias abiertas para elegir cabeza de cartel y ha puesto como fecha los días 14 y 15 de octubre.

"No hay tiempo que perder y tenemos mucho trabajo que hacer. Y ofrecemos, ofrezco, unas primarias abiertas a que pueda votar todo el mundo los días 14 y 15 de octubre para elegir entre todas esa candidatura de la mayoría social", ha declarado a los medios este lunes la número dos de Podemos, Irene Montero, que se presentaría a este proceso para elegir cabeza de lista.

Por su parte, los cuatro partidos de la nueva coalición Sumar (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes) siguen sin candidato pero tienen previsto presentar al cabeza de cartel y su nuevo proyecto político bajo el nombre de Frente Amplio en un acto el próximo 17 de octubre.