España
Pedro Sánchez convoca elecciones generales para el 29 de noviembre
El presidente lo plantea como un plebiscito entre la "ultraderecha" o la "justicia social"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acaba de anunciar la disolución de las Cortes y el adelanto de las elecciones generales al domingo 29 de noviembre.
En una comparecencia en el palacio de la Moncloa, Sánchez ha defendido el trabajo de su Gobierno durante la legislatura y ha llamado a los españoles a decidir si quieren que España se sume a la "ola ultraderechista" que involuciona y recorta derechos o desean que España siga siendo "un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental". EFE
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