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España

Pedro Sánchez convoca elecciones generales para el 29 de noviembre

El presidente lo plantea como un plebiscito entre la "ultraderecha" o la "justicia social"

Efe
05/10/2026 09:23
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aplaude a su llegada al Congreso de los Diputados para el pleno en el que se debate y vota los decretos de vivienda del Gobierno, este viernes. EFE/J.J. Guillén
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EFE
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 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acaba de anunciar la disolución de las Cortes y el adelanto de las elecciones generales al domingo 29 de noviembre.

En una comparecencia en el palacio de la Moncloa, Sánchez ha defendido el trabajo de su Gobierno durante la legislatura y ha llamado a los españoles a decidir si quieren que España se sume a la "ola ultraderechista" que involuciona y recorta derechos o desean que España siga siendo "un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental". EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aplaude a su llegada al Congreso de los Diputados para el pleno en el que se debate y vota los decretos de vivienda del Gobierno, este viernes. EFE/J.J. Guillén

Sánchez sigue sus contactos para decidir si convoca elecciones y PP le insta a hacerlo ya

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