La Policía completa segunda y última fase de desalojo de la playa del Trampolín de Ceuta

Situación de la playa del Trampolín y su entorno tras ser desalojados los migrantes EFE

La Policía Nacional ha completado esta mañana la segunda y última fase para desalojar por completo la playa del Trampolín de Ceuta, el principal asentamiento de migrantes que entraron en la ciudad a finales de julio y que permanecían viviendo en esta zona.

Según han informado a EFE fuentes policiales, el operativo ha comenzado a las 08:00 horas de esta mañana y ha finalizado tres horas después con el traslado de todos los migrantes que permanecían en este asentamiento hasta el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de la frontera del Tarajal, donde se procederá a su identificación.

Estas labores, que comenzaron el domingo a primeras horas de la mañana con el traslado de hasta 1.100 personas, se han podido completar con un importante despliegue policial y el traslado en autobuses de los migrantes.

La playa del Trampolín únicamente acumula ya la basura, los enseres y las tiendas de campaña que los migrantes han utilizado en estos dos meses para pasar las jornadas, habiendo sido objeto de muchas reyertas y conflictos entre las las personas que estaban en este lugar.

Las dos operaciones de desalojo han coincidido con unos momentos de lluvia y adversas condiciones meteorológicas relacionadas con la niebla, a pesar de lo cual no se han producido incidencias durante el operativo policial.

Los operarios de la Consejería de Medio Ambiente están retirando esta mañana toda la basura acumulada en esta zona.

Mientras tanto, todavía quedan cientos de migrantes en el entorno de la playa del Trampolín, según ha podido comprobar EFE, concretamente en la zona de la Fábrica del Guano, donde están instaladas unas duchas y unos aseos.

A este lugar se han desplazado muchos de los migrantes que estaban en el Trampolín.