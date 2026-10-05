La legislatura se cierra sin nuevos Presupuestos por primera vez en la historia

Pedro Sánchez abandona el Congreso de los Diputados EFE

La actual legislatura, que llega a su fin tras la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, se ha cerrado sin la aprobación de nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) por primera vez en la historia democrática.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha gobernado esta legislatura con los Presupuestos de 2023, que se han ido prorrogando año tras año a la espera de unas nuevas cuentas públicas que no han visto la luz en ninguno de los últimos ejercicios.

Los PGE de 2023 se prorrogaron automáticamente por tercera vez el pasado 1 de enero. En el último Consejo de Ministros del año 2025, el Gobierno aprobó un acuerdo por el que se establecían los criterios de aplicación de la prórroga para 2026 de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, ya que en 2024 y en 2025 no se aprobaron unas nuevas cuentas públicas.

La de este año ha sido la undécima prórroga presupuestaria de la democracia, ya que lo mismo sucedió anteriormente con las cuentas de 1978, 1982, 1995, 2011, 2016, 2017, en dos ocasiones los de 2018 y por tercera vez con las de 2023.

Ante un arco parlamentario tan fragmentado, especialmente tras la ruptura definitiva con Junts, el Ejecutivo dijo que se esforzaría por recabar los apoyos suficientes para que pudieran ver la luz unas nuevas cuentas públicas en España y, pese a expirar los plazos normales, seguía afirmando que presentaría unos nuevos Presupuestos para el año 2027.

El pasado mes de julio, el Pleno del Congreso tumbó por segunda vez la senda de déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria que el Gobierno había planteado para los Presupuestos de 2027, por lo que el Ejecutivo continuaba trabajando en la presentación de las cuentas públicas con una hoja de ruta fiscal más estricta para las comunidades autónomas.

La senda planteada por el Ejecutivo fijaba el déficit del conjunto de administraciones públicas en el 1,8% del PIB para el próximo año, 1,6% en 2028 y el 1,5% en 2029. De este conjunto, la mayor parte del déficit la asumiría la Administración Central, con el 1,5%, 1,4% y 1,3% para el periodo 2027-2029.

De su lado, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se dio luz verde, pese al voto en contra de los consejeros del PP, a que las comunidades tuvieran un objetivo de déficit del 0,1%.

Con el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ir a elecciones el 29 de noviembre, la legislatura llega a su fin sin nuevos Presupuestos y sin que se hubiera presentado el proyecto presupuestario para 2027 en el que trabajaba el Ejecutivo.