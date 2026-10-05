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España

Junqueras dice que ERC está lista "para defender Cataluña y partirse la cara" por la gente

Efe
05/10/2026 10:52
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El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado este lunes que su partido está listo para afrontar las elecciones: "Estamos preparados para defender Cataluña y partirnos la cara para mejorar la vida de la gente".

Así ha reaccionado el líder de Esquerra en un mensaje en X al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de avanzar las elecciones generales al próximo 29 de noviembre.

Sánchez ha anunciado hoy el adelanto electoral en una comparecencia en el palacio de la Moncloa tras el rechazo del Congreso a los dos reales decretos sobre vivienda.

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