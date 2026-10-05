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España

Feijóo tras el adelanto electoral: "Por fin podremos elegir, la palabra la tiene España"

Efe
05/10/2026 10:32
Alberto Núñez Feijoo
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EFE
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El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este lunes la confianza de los españoles tras el anuncio de la convocatoria electoral y ha señalado: "Por fin podremos elegir, la palabra la tiene España".

Feijóo ha ofrecido una declaración institucional una hora después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado en La Moncloa la disolución de las Cortes y el adelanto de las elecciones generales al domingo 29 de noviembre.

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