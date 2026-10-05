Aitor Esteban (PNV): No estamos para defender bloques, sino los intereses de Euskadi

Esteban, en un momento de su intervención unl mitin de Durango | Javier Zorrilla (Efe)

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado este lunes, sobre la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, que su partido no está "para defender bloques", sino los intereses de Euskadi, dentro de su "modelo de éxito de diálogo, negociación y acuerdos".

"Madrid tendrá sus batallas, pero Euskadi tiene que defender sus intereses", ha señalado Esteban, quien ha asegurado que el PNV estaba preparado para la convocatoria electoral, ya que llevaba bastantes meses diciendo que la legislatura no podía seguir "sin un mínimo común que pudiera sacar adelante propuestas concretas".

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"Porque gobernar no es resistir. Es utilizar la herramienta institucional para llegar a acuerdos y conseguir avances que vengan en beneficio de la ciudadanía”, ha añadido.

Ha recordado que en el País Vasco se deciden 18 escaños al Congreso y 12 al Senado "para defender los intereses de los vascos y las vascas en Madrid".

"El futuro del Gobierno español no se decide en Euskadi. Madrid tendrá sus batallas, pero Euskadi tiene que defender sus intereses. Y lo que tenemos que tener todos en cuenta, la ciudadanía vasca y las y los representantes que vayan allí, es que están para defender esos intereses. No estamos para defender bloques", ha enfatizado el líder del PNV.

Esta convocatoria "no viene de sorpresa" al PNV, que estaba "absolutamente preparado" y que ahora acelerará la elección de sus candidaturas tal y como exige la normativa electoral.

Aitor Esteban ha señalado que su partido va a elegir a los mejores candidatos, cuya "prioridad es defender a la ciudadanía vasca, que tengan claras las propuestas concretas que hay que hacer, explicadas de forma sucinta y clara a la ciudadanía".

También se ha destacado, en declaraciones distribuidas por su partido, que deben defender el autogobierno vasco "de todos los ataques que puedan venir de Madrid", dentro de "un modelo de éxito como es el del PNV, de capacidad de diálogo, de negociación y de poder llegar a acuerdos".