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España

Estas son las fechas clave para las elecciones generales del 29N

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
05/10/2026 22:10
Imagen referencial de un centro de votación durante un proceso electoral 
Archivo El Ideal Gallego 
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Tras el anuncio hecho por el presidente Pedro Sánchez, la mañana de este lunes desde el palacio de la Moncloa, sobre su decisión de adelantar las elecciones generales para el 29 de noviembre y disolver las Cortes, se ha definido el cronograma electoral. 

Octubre

Lunes 5 

El BOE publica la convocatoria

Inicio del voto por correo 

Viernes 16

Fin del registro de las coaliciones 

Desde el miércoles 21 hasta el lunes 26

Presentación de candidaturas 

Miércoles 28 

Publicación de las listas en el BOE 

Noviembre

Lunes 2 

Proclamación de candidatos 

Desde el jueves 5 hasta el jueves 12

Plazo para recurrir las candidaturas ante diferente instancias 

Viernes 13 

Comienza la campaña electoral a las 00.00 horas 

Jueves 19 

Último día para solicitar el voto por correo 

Lunes 23 

Fin de la publicación de encuestas

Miércoles 25 

Último día para votar por correo 

Viernes 27 

Fin de la campaña electoral

Sábado 28 

Jornada de reflexión

Domingo 29 

Jornada de votación  

Diciembre

Jueves 24 

Fecha límite para la constitución de las Cortes

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