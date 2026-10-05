Estas son las fechas clave para las elecciones generales del 29N
Tras el anuncio hecho por el presidente Pedro Sánchez, la mañana de este lunes desde el palacio de la Moncloa, sobre su decisión de adelantar las elecciones generales para el 29 de noviembre y disolver las Cortes, se ha definido el cronograma electoral.
Octubre
Lunes 5
El BOE publica la convocatoria
Inicio del voto por correo
Viernes 16
Fin del registro de las coaliciones
Desde el miércoles 21 hasta el lunes 26
Presentación de candidaturas
Miércoles 28
Publicación de las listas en el BOE
Noviembre
Lunes 2
Proclamación de candidatos
Desde el jueves 5 hasta el jueves 12
Plazo para recurrir las candidaturas ante diferente instancias
Viernes 13
Comienza la campaña electoral a las 00.00 horas
Jueves 19
Último día para solicitar el voto por correo
Lunes 23
Fin de la publicación de encuestas
Miércoles 25
Último día para votar por correo
Viernes 27
Fin de la campaña electoral
Sábado 28
Jornada de reflexión
Domingo 29
Jornada de votación
Diciembre
Jueves 24
Fecha límite para la constitución de las Cortes