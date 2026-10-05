Estas son las fechas clave para las elecciones generales del 29N

Imagen referencial de un centro de votación durante un proceso electoral Archivo El Ideal Gallego

Tras el anuncio hecho por el presidente Pedro Sánchez, la mañana de este lunes desde el palacio de la Moncloa, sobre su decisión de adelantar las elecciones generales para el 29 de noviembre y disolver las Cortes, se ha definido el cronograma electoral.

Octubre

Lunes 5

El BOE publica la convocatoria

Inicio del voto por correo

Viernes 16

Fin del registro de las coaliciones

Desde el miércoles 21 hasta el lunes 26

Presentación de candidaturas

Miércoles 28

Publicación de las listas en el BOE

Noviembre

Lunes 2

Proclamación de candidatos

Desde el jueves 5 hasta el jueves 12

Plazo para recurrir las candidaturas ante diferente instancias

Viernes 13

Comienza la campaña electoral a las 00.00 horas

Jueves 19

Último día para solicitar el voto por correo

Lunes 23

Fin de la publicación de encuestas

Miércoles 25

Último día para votar por correo

Viernes 27

Fin de la campaña electoral

Sábado 28

Jornada de reflexión

Domingo 29

Jornada de votación

Diciembre

Jueves 24

Fecha límite para la constitución de las Cortes