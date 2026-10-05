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España

El precio de la luz se dispara este martes por encima de los 200 euros/MWh por primera vez desde 2022

Habría que retroceder hasta el 5 de diciembre de 2022 para encontrar un precio medio diario más alto

Europa Press
05/10/2026 18:19
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El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista, el denominado 'pool', se disparará este martes por encima de la cota de los 200 euros por megavatio hora (MWh) por primera vez desde 2022.

En concreto, el 'pool' repuntará un 2,6% en su precio medio diario con respecto a los 196,88 euros/MWh de este lunes, para alcanzar los 201,99 euros/MWh, según los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) recogidos por Europa Press.

Habría que retroceder hasta el 5 de diciembre de 2022 para encontrar un precio medio diario más alto en el mercado mayorista eléctrico, cuando marcó 209,3 euros/MWh para esa jornada.

A lo largo de este martes se verán así máximos de 281,31 euros/MWh entre las 21.00 y las 22.00 horas, mientras que los mínimos serán de 147,09 euros/MWh entre las 16.00 y las 17.00 horas.

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Según indicaron en fuentes del sector este incremento en el precio de la electricidad se debe, principalmente, a una mayor demanda y al encarecimiento del gas, que marca el precio mediante los ciclos combinados fuera de las horas solares. En concreto, en el Mibgas, el mercado de referencia en España, repuntaba este lunes hasta los 75,25 euros/MWh.

El precio mayorista de la luz, el 'pool' se determina mediante una subasta, en la que un algoritmo casa las ofertas de las compañías productoras de electricidad con las órdenes de compra, ordenándose de la más barata a la más cara y el importe final viene determinado por la oferta más cara.

Todo ello hace que el precio oscile mucho en función de si, por la demanda prevista, en cada determinado momento se van a usar fuentes de energía que usen combustibles fósiles -como el gas natural-, más caras, o las renovables, más baratas.

Al precio del mercado mayorista de la electricidad hay que sumar los costes fijos existentes para el consumidor eléctrico por peajes, cargos y ajustes de sistema.

Pérdida del peso del 'pool' para el PVPC

Además, el 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se ha ido reduciendo en los últimos años progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que, a partir de este 2026, esa referencia de los mercados de futuros representa ya el 55%.

Estos incrementos en el precio mayorista de la electricidad afectan principalmente a los hogares que están acogidos a esta tarifa regulada del PVPC, cerca de unos ocho millones, ya que el efecto es directo, mientras que para los consumidores del mercado libre el coste se calcula en función de lo que tengan pactado con su comercializadora.

El precio diario del mercado mayorista de la electricidad en España promedió 143,26 euros/MWh el pasado mes de septiembre, el precio más alto desde 2022, y un 21,1% más que en agosto y un 134,7% por encima de septiembre de 2025.

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