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España

El censo elude la decisión del Tribunal Supremo sobre la ley de nietos

Europa Press
05/10/2026 22:20
Los miembros de una mesa electoral consultan el censo
Los miembros de una mesa electoral consultan el censo
Archivo El Ideal Gallego
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El censo electoral vigente para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre será el cerrado el pasado 1 de agosto, según establece el artículo 39 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), que fija que el censo para cada elección “será el cerrado el día primero del segundo mes anterior a la convocatoria”.

Este precepto, es el que regula la rectificación del censo en periodo electoral, que comienza a partir del día de la convocatoria, en este caso, hoy. El censo electoral para los comicios del 29 de noviembre, que incluirá las inscripciones de quienes tengan la mayoría de edad el día de la votación, está compuesto por el censo electoral de españoles residentes en España (CER) y también por el censo electoral de españoles residentes-ausentes que viven en el extranjero (CERA).

Hay que tener en cuenta que el pasado 8 de septiembre el Tribunal Supremo suspendió cautelarmente, hasta que dicte sentencia, el derecho a voto de las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que consiguieron la nacionalidad a través de la disposición de la Ley de Memoria Democrática conocida como ley de nietos, salvo que acrediten que sus familiares sufrieron exilio. Además, el Alto Tribunal estableció que las nuevas inscripciones afectadas quedarían suspendidas una vez finalizada su tramitación.

Con independencia de lo que resuelva el Supremo, la ley electoral prevé que a partir del sexto día posterior a la convocatoria de las elecciones, los ayuntamientos y consultados tiene que mantener, durante ocho días, un servicio de consulta de las listas electorales de sus respectivos municipios y demarcaciones, ya sea por medios informáticos o mediante la exposición al público de las listas.

En ese plazo de ocho días los representantes de las candidaturas podrán impugnar el censo de las circunscripciones que en los seis meses anteriores hayan registrado “un incremento de residentes significativo y no justificado” que haya dado lugar a la comunicación pertinente por parte de la oficina del censo a la JEC.

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