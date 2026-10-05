Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

CCOO y UGT convocarán una huelga general de 24 horas este otoño por la vivienda y el salario

Europa Press
05/10/2026 19:52
MADRID, 26/09/2026.-Centenares de personas han acampado la noche de este sábado en la Puerta del Sol de Madrid al término de la manifestación para protestar por el desahucio de Maricarmen, la anciana que tuvo que abandonar su vivienda de alquiler tras 70 años en la misma, y reclamar medidas efectivas para frenar la crisis de la vivienda. El Sindicato de Inquilinas ha hecho un llamamiento a acampar en Sol al finalizar la manifestación que ha tenido lugar esta tarde: "Acampada en Sol por el derecho a la vivienda. No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el gobierno. ¡Todo el mundo a Sol!", ha apuntado el Sindicato en un mensaje en su cuenta de X.- EFE/ Javier Lizón
Centenares de personas han acampado la noche de este sábado en la Puerta del Sol después el deshaucio de Maricarmen
EFE
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Los sindicatos CCOO y UGT han acordado la convocatoria de una huelga general de 24 horas para este otoño con el objetivo de reivindicar salarios dignos y garantizar el acceso a una vivienda digna, una medida que deberá ser ratificada por sus respectivos órganos máximos de dirección, según han anunciado ambas organizaciones en un comunicado.

Las centrales sindicales dan este paso tras el rechazo en el Congreso de los Diputados a los reales decretos-leyes sobre vivienda el pasado viernes. Ante esta situación, han decidido incorporar las reivindicaciones del ámbito laboral a las movilizaciones sociales, en confluencia con movimientos de inquilinos y asociaciones vecinales.

Los ministros y la bancada socialista aplaude la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i, abajo), durante el pleno en el que se debate y vota los decretos de vivienda del Gobierno celebrado este viernes en el Congreso. EFE/JJ Guillén

El Gobierno prevé aprobar de nuevo los decretos de vivienda en el Consejo de Ministros del martes

Más información

La fecha definitiva de la jornada de paro de 24 horas se perfilará de forma conjunta con estas plataformas sociales y el Sindicato de Inquilinas, con el objetivo de movilizar a las personas trabajadoras para secundar este paro general de 24 horas, por el derecho a la vivienda y salarios dignos para pagarla.

"Las manifestaciones del pasado fin de semana han mostrado la fuerza de esa demanda, y la respuesta debe construirse entre todas las organizaciones que la sostienen", argumentan.

Los sindicatos enmarcan esta protesta en sus demandas para el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) -donde plantean subidas salariales de entre el 4% y el 7% con cláusulas de revisión- y en su 'Decálogo por el derecho a la vivienda', que exige un pacto social, la limitación de alquileres, la creación de un parque público de viviendas protegida "y permanente" y la aplicación "efectiva" de la Ley por el Derecho a la Vivienda en todos los territorios.

Parte de las 10.000 personas que recorrieron las calles este sábado

Miles de personas se manifiestan en A Coruña por la vivienda: “Estamos destinados a compartir piso”

Más información

Con esta convocatoria, CCOO y UGT apelan tanto a las organizaciones empresariales, para que desbloqueen la negociación colectiva y aseguren retribuciones que cubran bienes básicos, como a las administraciones públicas con competencias en la materia para que apliquen de forma efectiva la legislación sobre el derecho a la vivienda.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante su intervención de este miércoles en la Cámara gallega

Alfonso Rueda fija "sacar a Sánchez del Gobierno" como "prioridad máxima"
Europa Press
MADRID, 26/09/2026.-Centenares de personas han acampado la noche de este sábado en la Puerta del Sol de Madrid al término de la manifestación para protestar por el desahucio de Maricarmen, la anciana que tuvo que abandonar su vivienda de alquiler tras 70 años en la misma, y reclamar medidas efectivas para frenar la crisis de la vivienda. El Sindicato de Inquilinas ha hecho un llamamiento a acampar en Sol al finalizar la manifestación que ha tenido lugar esta tarde: "Acampada en Sol por el derecho a la vivienda. No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el gobierno. ¡Todo el mundo a Sol!", ha apuntado el Sindicato en un mensaje en su cuenta de X.- EFE/ Javier Lizón

CCOO y UGT convocarán una huelga general de 24 horas este otoño por la vivienda y el salario
Europa Press
A monologuista Leti da Taberna

A humorista Leti da Taberna leva 'Enredadas no Camiño' a Paderne
Redacción
Uno de los peajes de la AP-9 a su paso por el municipio coruñés de Abegondo

La ley de la AP-9 tropieza con las generales otra vez: el acuerdo para negociar sale el día del anuncio electoral
Europa Press