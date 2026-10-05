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España

Aznar cree que si Sánchez gobierna de nuevo peligran la monarquía y la unidad de España

Efe
05/10/2026 22:11
SEVILLA. 05/10/2026. - El expresidente del Gobierno José María Aznar, a su llegada a las jornadas "1936. La guerra que todos perdimos, que se celebra este lunes en la Fundación Cajasol de Sevilla. EFE/ Raúl Caro
El expresidente del Gobierno José María Aznar, a su llegada a las jornadas "1936. La guerra que todos perdimos, que se celebra este lunes en la Fundación Cajasol de Sevilla. 
EFE
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El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado que las elecciones generales del 29 de noviembre son "las más importantes" desde la Transición y que si quien las convoca, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, gobierna de nuevo, peligran la Constitución, la unidad de España y la monarquía constitucional.

Aznar, en una de las mesas de las jornadas '1936: La guerra que perdimos todos' celebrada en Sevilla, ha explicado que las elecciones del 29N no son por la alternancia en el Gobierno sino que quien las convoca "le quiere dar un carácter constituyente" y si el Ejecutivo actual de coalición puede gobernar está en peligro "el sistema constitucional que hemos conocido hasta ahora, la unidad que hemos conocido y la monarquía parlamentaria".

El expresidente ha explicado que Sánchez es capaz "de alterar el censo electoral" y que eso lleve a una alteración del proceso democrático y ha advertido de que un posible gobierno de coalición cambia "mucho" si el PP marca una gran ventaja en número de diputados a Vox.

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Dentro de ese posible Gobierno tras el 29N, si el presidente es Alberto Núñez Feijóo tiene por delante una amplia tarea de "reconstrucción" de España, ha añadido.

Aznar también ha criticado la conocida como 'ley de nietos', de la que se ha mostrado sorprendido porque le da la nacionalidad al "bisnieto de un señor" que se fue de España y, por eso, "se le da derecho a voto".

El expresidente del Gobierno ha advertido, ya en la temática del encuentro, contra quienes se sienten "herederos" de la Guerra Civil porque "una cosa es que la guerra sea parte de nuestra historia y otra cosa es que nosotros seamos parte de la guerra, que no fuimos", cuestión que ve sin sentido porque los abuelos e hijos ya se perdonaron, pero ahora los nietos no.

Sobre la huelga general que los sindicatos UGT y CCOO han anunciado este lunes, el expresidente del Gobierno se ha mostrado sorprendido -"¡Lo que nos faltaba por ver!"- porque se trata, ha explicado, de una movilización "contra la oposición".

MADRID, 26/09/2026.-Centenares de personas han acampado la noche de este sábado en la Puerta del Sol de Madrid al término de la manifestación para protestar por el desahucio de Maricarmen, la anciana que tuvo que abandonar su vivienda de alquiler tras 70 años en la misma, y reclamar medidas efectivas para frenar la crisis de la vivienda. El Sindicato de Inquilinas ha hecho un llamamiento a acampar en Sol al finalizar la manifestación que ha tenido lugar esta tarde: "Acampada en Sol por el derecho a la vivienda. No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el gobierno. ¡Todo el mundo a Sol!", ha apuntado el Sindicato en un mensaje en su cuenta de X.- EFE/ Javier Lizón

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El que los sindicatos llamen a un paro general contra la alternativa al Gobierno "es una cosa políticamente delirante" que apunta a que las organizaciones sindicales "han perdido el sentido de la orientación", ha valorado.

La crisis de vivienda que está detrás de esa convocatoria, ha añadido Aznar, es "un problema de ahora" porque "hace 15 o 20 años no lo era" ya que, a su juicio, antes sí se construía vivienda y ahora ya no, algo que se soluciona con más suelo y más construcción de casas.

El expresidente ha afeado a quien considera al propietario o "a quien tenga una propiedad" como un "ladrón" porque ponga su vivienda en alquiler y ha señalado que cuando él era presidente del Gobierno, en 2001, "el número de propietarios era el 82 %" cuando hoy es del 76 %: "¿Son todos unos bandidos? No, habrá caseros buenos y malos y buenos inquilinos".

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Aznar, que ha abogado por la búsqueda de puntos en común en la sociedad, ha señalado que "en octubre de 2017 hubo en España un golpe de Estado" en referencia al 1 de octubre en Cataluña, y ha acusado a Pedro Sánchez de "comprar el Gobierno con una amnistía" a quienes promovieron ese "golpe".

Aunque ha declarado que no es "simpatizante" del presidente de EE.UU., Donald Trump, del que ha dicho que "permitió o alentó" el asalto al Capitolio, sí que se ha mostrado partidario de una alianza fuerte entre Europa y EE.UU., así como una Unión Europea unida ante las amenazas internacionales de guerra.

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