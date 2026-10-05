Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Ayuso celebra el final de la "farsa" de Sánchez: "Se va porque ya no puede más"

Efe
05/10/2026 09:55
Isabel Ayuso y Jose Luis Martínez Almeida
Isabel Ayuso y Jose Luis Martínez Almeida
EFE
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado el adelanto electoral anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha afirmado que "se va porque ya no puede más" y le es imposible "seguir con esta farsa durante más tiempo".

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, minutos después del anuncio de Sánchez, Díaz Ayuso ha subrayado que "hoy se abre la gran oportunidad" para desalojar de la Moncloa a la "maquinaria totalitaria" que, a su juicio, había instalado Sánchez en el Gobierno.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aplaude a su llegada al Congreso de los Diputados para el pleno en el que se debate y vota los decretos de vivienda del Gobierno, este viernes. EFE/J.J. Guillén

Pedro Sánchez convoca elecciones generales para el 29 de noviembre

Más información

La dirigente del PP ha opinado que, en su declaración institucional donde ha anunciado el adelanto de las elecciones al 29 de noviembre, Sánchez se ha intentado "victimizar" y "ha mentido nuevamente" para "no reconocer que ni le dan los números ni puede seguir con esta farsa durante más tiempo".

Díaz Ayuso ha afirmado que Sánchez ha sido "un cáncer que lo ha carcomido todo", el presidente "más amoral" que ha tenido España y , en definitiva, una "maldición", pues no ha promovido "ni una sola política de Estado a la altura de los tiempos" en un momento en el que España "necesita reformas estructurales".

Igualmente ha acusado a Sánchez de abanderar una "ideología criminal y totalitaria" y haber hecho un "uso ostentoso del poder", en parte para "proteger a su familia y a su entorno político directo de los casos de corrupción que, le guste o no, le están esperando en el juzgado".

Sánchez deja, ha añadido, un país "agraviado" y "atrapado en el mileurismo", tras esforzarse por "multiplicar la pobreza para culpar a unos cuantos".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Junqueras dice que ERC está lista "para defender Cataluña y partirse la cara" por la gente
EFE
Santiago Abascal

Abascal celebra el adelanto electoral y pide no confiar ni en las encuestas ni en Sánchez
EFE
Personal municipal de Cambre, en una de sus protestas ante la casa consistorial

Alternativa dos Veciños traslada o seu apoio ao persoal de Cambre
Redacción
Niebla

La niebla obliga a desviar varios vuelos en Alvedro
Esther Durán