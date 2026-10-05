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España

Abascal celebra el adelanto electoral y pide no confiar ni en las encuestas ni en Sánchez

Efe
05/10/2026 10:48
Santiago Abascal
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EFE
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El líder de Vox, Santiago Abascal, ha celebrado este lunes la convocatoria de las elecciones para el 29 de noviembre, pero ha pedido a los ciudadanos que no confíen en las encuestas ni en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que vayan a votar y, si es posible, lo hagan presencialmente.

"Me alegro profundamente, porque hace mucho tiempo que las reclamamos y sobre todo la reclaman los españoles", ha destacado Abascal en una entrevista en Antena 3 recogida por EFE, en la que ha advertido de que, a pesar de los que indican los sondeos a favor del bloque de derechas, van a ser unas elecciones "muy inciertas".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aplaude a su llegada al Congreso de los Diputados para el pleno en el que se debate y vota los decretos de vivienda del Gobierno, este viernes. EFE/J.J. Guillén

Pedro Sánchez convoca elecciones generales para el 29 de noviembre

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Tras advertir de que España irá a las urnas Ceuta "invadida" y un candidato, Sánchez, "al servicio de los intereses de Marruecos", ha insistido en que no confío nunca en las encuestas y ha pedido a los ciudadanos que tampoco crean en ellas.

Y ha vuelto a pedir que "no vender la piel del oso antes de cazarlo" como, según ha señalado, ocurrió en 2023 cuando Sánchez logró formar una mayoría de izquierdas y gobernar en coalición con Sumar.

El presidente de Vox ha señalado que el Comité Ejecutivo Nacional de su partido se pondrá "mano a la obra" esta misma mañana para preparar su estrategia electoral.

Preguntado si esperaba el adelanto de los comicios, ha respondido que estaba preparado "tanto para afrontar unas elecciones como para escuchar una playlist de Pedro Sánchez"

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