Sánchez sigue sus contactos para decidir si convoca elecciones y PP le insta a hacerlo ya

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aplaude a su llegada al Congreso de los Diputados para el pleno de los decretos de vivienda EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prosigue su ronda de contactos con miembros del Ejecutivo y del PSOE para decidir si convoca elecciones o sigue el curso de la legislatura, con el PP que le reclama pulsar ya "el botón" electoral en lugar de estar maniobrando "tumbado en el diván de la Moncloa".

Sánchez sigue sin dar visos de cuál podría ser su decisión, en un momento en el que en el PSOE es mayoritaria la opinión de que debe disolver ya las Cortes y convocar elecciones.

Aunque fuentes socialistas consultadas creen que las dos opciones (convocar ya o seguir con la legislatura) tienen en este momento un 50 % de posibilidades.

Desde el pasado viernes, cuando el Congreso rechazó los dos decretos leyes en materia de vivienda, Sánchez ha mantenido conversaciones con ministros y dirigentes socialistas, mientras que algunos de sus socios parlamentarios como Sumar, ERC, Podemos o BNG han reafirmado a lo largo de este fin de semana que están preparados ante un hipotético adelanto electoral.

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Así, tras el periodo de análisis y reflexión abierto por el jefe del Ejecutivo, la previsión es que este lunes se despeje la incógnita.

Desde el PP reprochan a Sánchez, en palabras del vicesecretario general, Miguel Tellado, que siga "tumbado en el diván de la Moncloa" ordenando "encuestas a toda prisa", por lo que le insisten que "apriete el botón" y convoque elecciones generales ya.

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Socios del Gobierno

En cuanto a los socios del Gobierno, los cinco ministros de Sumar y representantes de los partidos del espacio se han reunido este domingo para analizar la situación de la vivienda en un ambiente de posible adelanto electoral y con la incógnita de quién será su cabeza de lista.

Así, los cuatro partidos involucrados en la refundación de Sumar (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes) anunciarán el próximo 17 de octubre la hoja de ruta de su nuevo proyecto político, con el nombre de Frente Amplio, incluyendo a su candidato o candidata para las elecciones generales.

Tras afirmar ayer Podemos que están listos para un adelanto electoral, la secretaria general de los morados, Ione Belarra, ha aclarado este domingo que "la gente no quiere elecciones", sino "soluciones" al problema de la vivienda.

Por ello, ha exigido al Gobierno que elabore un real decreto ley "ambicioso" que contemple la expropiación de los fondos buitre, el cierre de los pisos turísticos y la bajada de alquileres por ley.

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Desde BNG, Néstor Rego, ha asegurado que su formación está preparada para unas elecciones generales independientemente de cuándo se convoquen y confía en que el trabajo realizado en los últimos años será refrendado con mayor representación en las cortes.

Por su parte, desde Coalición Canaria también se ha expresado que la formación está preparada, tanto para un posible adelanto como para un escenario de continuidad de la legislatura, pero dejando claro que se mantendrá una posición "firme" y "exigente" con el Gobierno de Pedro Sánchez