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España

La acampada de vivienda en Valencia también aspira a ser indefinida 

Efe
04/10/2026 12:26
Vista de la acampada espontánea que comenzó ayer sábado por la tarde en València tras la manifestación por la vivienda y que ha pasado su primera noche con la aspiración de continuar de forma indefinida.
Vista de la acampada espontánea que comenzó ayer sábado por la tarde en València 
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La acampada espontánea que comenzó este sábado por la tarde en Valencia tras la manifestación por la vivienda ha pasado su primera noche con la aspiración de continuar de forma “indefinida”.

Un centenar de tiendas y más de 200 personas componen este domingo por la mañana la acampada a los pies del Ayuntamiento, que a primera hora ha convivido sin problemas con una carrera popular de las Fallas en los alrededores.

En declaraciones a EFE, uno de sus portavoces, Hugo, ha explicado que la primera tienda que se instaló fue una para recoger recursos con los que atender a los acampados y enseguida se colocaron más alrededor, que funcionan de manera asamblearia y organizados en comisiones.

Él fue uno de los que se manifestaron este sábado en Valencia, y al acabar la marcha optó por iniciar esta acampada, que cuenta con el apoyo del Sindicato de Inquilinas pero no la organiza.

VALENCIA, 03/10/2026.- La manifestación en València por la vivienda ha vivido momentos de tensión este sábado al final del recorrido, con enfrentamientos con la policía que custodiaba el Palau de Les Arts, en cuyo interior se celebra un congreso de inversión inmobiliaria.La marcha, convocada por cuatro colectivos, ha partido a las 11 de la mañana de la Porta de la Mar hasta llegar al Palau de les Arts, en cuyo interior se celebra el encuentro 'Valencia Real Estate Summit 2026', con profesionales del sector inmobiliario, la inversión, el emprendimiento y el liderazgo. EFE/ Kai Forsterling

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Junto a las tiendas se ven puntos en los que se hacen pancartas, otros para el avituallamiento de alimentos, carteles que claman contra los “buitres” de las viviendas, o un buzón de sugerencias sobre “cosas a hablar”.

A las 10.00 horas han celebrado una asamblea en la que han reivindicado que van a seguir aguantando y no les van echar de la plaza, y han explicado las comisiones que hay ya y las que quieren hacer.

“Está cogiendo fuerza muy rápido”, ha destacado este portavoz, que ha explicado que han votado que la acampada sea “sea indefinida, hasta cuando haga falta” y que en su mayoría son gente joven, de entre 20 y 30 años.

La intención es dedicar este domingo a que la acampada “se vaya asentando” y, por ejemplo, organizarla en calles con nombres, como se ha hecho en la de Sol de Madrid, que es “una referencia” en tanto que fueron los primeros en organizarse.  

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