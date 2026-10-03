Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Yolanda Díaz llama a la población a movilizarse: "Los derechos no caen del cielo"

Europa Press
03/10/2026 13:34
OS ANCARES (LUGO) 03/10/2026.- La vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz participa en la jornada A economía social en contornos rurais de reto demográfico celebrada en La Casa das Chocas, en San Román de Cervantes, en Os Ancares este sábado. EFE/ Pedro Eliseo Trigo
Yolanda Díaz, en La Casa das Chocas, en San Román de Cervantes, en Os Ancares este sábado.
EFE
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha animado a la población a movilizarse por sus derechos "porque estos no caen del cielo, hay que pelearlos".

Así lo ha hecho saber este sábado en la localidad de Cervantes (Lugo), donde ha participado en un foro sobre economía social y reto demográfico junto al director de cine, Oliver Laxe.

Díaz ha sido contundente con su apoyo a los jóvenes movilizados en distintas plazas del país y ha animado a la población a sumarse a estas iniciativas. "No van a ganar ellos si la gente de bien se moviliza", ha señalado, invitando a la población no solo a salir a la calle sino también a reivindicarse en los centros de enseñanza y en todos los organismos.

La vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz,y Oliver Laxe, director de la película "Sirat", posan a su llegada a la XXIV edición de los premios

Yolanda Díaz y Oliver Laxe estarán presentes en un foro sobre el reto demográfico en Os Ancares lucenses

Más información

"La democracia no se decide en los despachos, lo decide la gente en la calle, cogiéndola con nuestras manos", ha dicho la responsable de empleo de Sumar, que ha recordado las barreras que ha tenido que salvar para sacar adelante sus proyectos y ha animado a la población a "no rendirse porque es la fuerza que tenemos".

Se ha referido a la votación del viernes en el Congreso pidiendo que "no dejarse avasallar por el resultado". "Ayer bloquearon el Parlamento pero no bloquearon la democracia, ni a los jóvenes, ni a las mujeres, nada de decepciones", ha indicado, repitiendo la necesidad de "movilizarse sin parar porque es una indecencia que estemos en manos de los fondos buitre".

MADRID, 02/10/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abandona el hemiciclo en el Congreso de los Diputados durante el pleno en el que se debate y vota los decretos de vivienda del Gobierno, este viernes. EFE/J.J. Guillén

Sánchez decidirá el fin de semana si adelanta las elecciones tras analizar la reacción de la calle

Más información

La ministra ha recordado que el derecho a la vivienda es fundamental y que "si nos desanimamos, ellos ganan" y ha pedido fuerza y "un paso adelante para que el derecho a la vivienda pueda abrirse camino".

Ha culpado de la situación directamente a Abascal, Feijoo y Nogueras, a los que ha acusado de "ser los responsables de cualquier desalojo que se produzca a partir de ahora en España". "No tienen corazón", ha concluido.

Sobre las próximas elecciones nacionales no ha avanzado si el presidente del Gobierno tiene intención de adelantar la convocatoria. "Es algo que es competencia exclusiva suya", ha señalado, pero ha asegurado que lo que tienen que hacer los demás miembros del gobierno es "seguir trabajando por el país, dar un paso adelante y defender el bien común".

Además, ha asegurado que "la izquierda está preparada" para el reto electoral. Ha terminado recordando a la ciudadanía "de izquierdas y progresista" que el pueblo está en marcha. "Así que pongámonos a ello con alegría, con decencia, con la convicción de la razón y transmitiendo que tenemos futuro y que no van a ganar los malos", ha señalado.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

OS ANCARES (LUGO) 03/10/2026.- La vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz participa en la jornada A economía social en contornos rurais de reto demográfico celebrada en La Casa das Chocas, en San Román de Cervantes, en Os Ancares este sábado. EFE/ Pedro Eliseo Trigo

Yolanda Díaz llama a la población a movilizarse: "Los derechos no caen del cielo"
Europa Press
O GROVE (PONTEVEDRA) 03/10/2026.- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, clausura este sábado el Foro La Toja, en medio del debate abierto en torno a la crisis de la vivienda y las especulaciones sobre la posibilidad de un adelanto electoral.EFE/Lavandeira jr

Feijóo dice que Sánchez no debería "amagar" más porque España tiene "derecho a decidir ya"
EFE
LOGROÑO, 03/10/2026.- Un total de doce personas, de las que seis han sido trasladadas al Hospital San Pedro de Logroño, han resultado heridas de diversa consideración, sin que corra peligro la vida de ninguna, tras el derrumbe este sábado de un bar en San Vicente de la Sonsierra (La Rioja), que ha provocado que unas 50 personas quedaran atrapadas. El suceso ha ocurrido hacia las 5:25 horas en el establecimiento, que tenía permiso de apertura hasta las 6:00 horas y en cuyo interior había medio centenar de personas, algunas de las cuales han quedado atrapadas por los cascotes y otras han podido salir por sus propios medios. EFE/ GUARDIA CIVIL/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Once personas heridas por el derrumbe de un bar en La Rioja, que dejó atrapadas a unas 30
EFE
Coche de la Guardia Civil

Una mujer de 102 años fallecida y 90 rescatadas en la riada de Madrigueras en Albacete
EFE