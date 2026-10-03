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España

Nueve agentes de la Policía Nacional heridos y al menos cinco personas detenidas en la manifestación de Valencia

Efe
03/10/2026 20:20
VALENCIA, 03/10/2026.- La manifestación en València por la vivienda ha vivido momentos de tensión este sábado al final del recorrido, con enfrentamientos con la policía que custodiaba el Palau de Les Arts, en cuyo interior se celebra un congreso de inversión inmobiliaria.La marcha, convocada por cuatro colectivos, ha partido a las 11 de la mañana de la Porta de la Mar hasta llegar al Palau de les Arts, en cuyo interior se celebra el encuentro 'Valencia Real Estate Summit 2026', con profesionales del sector inmobiliario, la inversión, el emprendimiento y el liderazgo. EFE/ Kai Forsterling
La manifestación en València por la vivienda ha vivido momentos de tensión este sábado al final del recorrido, con enfrentamientos con la policía que custodiaba el Palau de Les Arts
EFE
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Un grupo de personas que han participado en la manifestación por la vivienda celebrada esta mañana en València han decidido de forma espontánea acampar en la plaza del Ayuntamiento de la ciudad y ya han comenzado a llegar las primeras tiendas, una quincena.

El Sindicato de Inquilinas de València, una de la entidades convocantes de la manifestación celebrada este sábado, ha asegurado que apoya esta acampada que ha surgido de una "manera autónoma" y como muestra de la "rabia que la crisis de la vivienda ha sacado a la calle" y de que su paciente "se ha acabado"

En redes sociales, el Sindicato aclara que la acampada "pertenece a las personas diversas que la han levantado" y añade que por eso creen que son ellas las que "tienen que definir sus objetivos de manera asamblearia y colectiva".

MADRID, 03/10/2026.- Manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas para denunciar la caída de los decretos de la vivienda y reclamar una rebaja del 50 % en los alquileres, la exigencia de contratos indefinidos y también la expropiación de las viviendas a los fondos buitres, mientras llama a la huelga general, este sábado. EFE/ Borja Sanchez-Trillo

Miles de personas se manifiestan en toda España para pedir una huelga general por la crisis de vivienda

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"Ahí estaremos, como una más, poniendo nuestra experiencia y nuestras fuerzas a su servicio", indican desde el Sindicato.

El grupo que ha comenzado a acampar en círculo en la plaza del Ayuntamiento de València lo ha hecho de forma espontánea tras participar en el manifestación que tras recorrer varias calles de la ciudad ha finalizado en el Palau de les Arts, donde hoy se celebraba el encuentro 'Valencia Real Estate Summit 2026', con profesionales del sector inmobiliario, la inversión, el emprendimiento y el liderazgo.

Tras la manifestación se han producido incidentes entre la policía que custodiaba el centro operístico y los manifestantes, que se han saldado con nueve agentes de la Policía Nacional heridos y al menos cinco personas detenidas.

Un momento de la protesta de este lunes en reclamo de los contratos indefinidos en las viviendas

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El sindicato de Inquilinas de Valencia afirma que vienen "semanas decisivas" y que "la indignación crece y las movilizaciones irán a más". "No estamos solas, estamos trabajando con el sindicalismo de clase para hacer un salto que esté a la altura de la emergencia que vivimos".

"Vamos hacia la huelga general y lo que viene no se construirá solo desde la plaza, también en cada barrio, en cada pueblo y en cada centro de trabajo", asegura el sindicato.

A añade que sus demandas "son claras: contratos indefinidos, bajada de los alquileres, suspensión de todos los desahucios y expropiación de las viviendas en manos de fondos y empresas especulativas".

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