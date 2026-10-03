Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

La jueza que investigó al hermano de Pedro Sánchez declara este jueves como perjudicada en el 'caso Leire Díez'

Europa Press
03/10/2026 16:38
David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, durante el juicio
David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, durante el juicio
EFE
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La jueza Beatriz Biedma, encargada de la investigación judicial a David Sánchez, hermano del presidente de Gobierno, declarará este jueves como perjudicada en el 'caso Leire Díez', la causa en la que el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga una presunta trama dirigida a desbaratar causas judiciales que afectan al PSOE.

El juez Pedraz escuchará a Biedma, la primera jueza que declarará en esta causa. La magistrada denunció haberse visto "afectada" por una supuesta campaña para "desacreditarla pública y profesionalmente", perpetrada por la supuesta trama que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la exmilitante Leire Díez.

Pedraz aceptó como acusación particular a Biedma al señalar que la jueza resulta indiciariamente perjudicada "al menos por el delito de calumnia, sin perjuicio de lo que resulte de la posterior instrucción de la causa en relación al resto de los delitos que imputa".

El juez Pedraz llega a la Audiencia Nacional el pasado 16 de julio

El juez del 'caso Leire Díez' responde a la Fiscalía Europea que no constan indicios sobre uso de dinero de la UE

Más información

Biedma pidió personarse como perjudicada en el caso por haber sido objeto "de actuaciones dirigidas a obtener información sobre su persona, desacreditarla pública y profesionalmente, promover denuncias y quejas contra ella, recabar información sobre su entorno y apartarla de procedimientos judiciales concretos".

La jueza extendió esta condición al plano institucional, "por cuanto dichas actuaciones aparecen directamente conectadas con su condición" de instructora de la causa seguida contra el hermano del presidente del Gobierno, condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz a nueve años de inhabilitación por prevaricación.

MADRID (ESPAÑA), 09/09/2026.- La gerente del PSOE, Ana María Fuentes (i) a su llegada este miércoles a la Audiencia Nacional en Madrid donde continúa la causa sobre las presuntas maniobras para boicotear causas que pudiesen afectar al PSOE. EFE/ Rodrigo Jiménez

La gerente del PSOE apuntó a Cerdán como "máxima institución dentro del partido" que decidía encargos del 'caso Leire'

Más información

Campaña de descrédito 

En el escrito en el que pidió su personación en la causa, la jueza aseguró que los indicios apuntan a que la finalidad de la presunta trama era "neutralizar, perturbar o incluso destruir el procedimiento judicial cuya instrucción tenía encomendada".

Además, la magistrada señaló que "habría sido la propia Leire Díez quien indicó" al exjuez Luis José Sáenz de Tejada que "promoviera denuncias" contra ella ante la Fiscalía General del Estado, "por entender que disponía de capacidad de influencia sobre dicha institución".

"Si bien Sáenz de Tejada ya llevaba denunciando a la magistrada Biedma desde que ésta intervino en la instrucción de la causa penal en la que finalmente resultó condenado, es evidente que, con el respaldo del grupo criminal investigado, aprovechó el interés mediático del procedimiento penal seguido contra David Sánchez para multiplicar los efectos y daños de la campaña de descrédito organizada para perjudicar la reputación de la instructora", argumentó la abogada de Biedma.

Por otro lado, la jueza también hizo referencia a una anotación en la agenda de Díez que "estaría relacionada con investigaciones que la magistrada dirigía sobre clanes dedicados al narcotráfico".

Biedma aseguró que ha tenido conocimiento "de la existencia de contactos promovidos por el supuesto grupo criminal investigado con personas vinculadas a un conocido clan asentado en la ciudad de Badajoz con la finalidad de actuar contra la magistrada".

La jueza ha pedido a Pedraz incorporar e investigar esta anotación a la causa, al igual que las publicaciones del canal 'Magistrado Anticorrupción TV', en el cual Sáenz de Tejada "llevó una campaña activa" en su contra, según un oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Vista del Paseo Pepe Mujica

La senadora uruguaya Blanca Rodríguez asistirá a la inauguración del Paseo Pepe Mujica en Oleiros
Lucía Tenreiro
David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, durante el juicio

La jueza que investigó al hermano de Pedro Sánchez declara este jueves como perjudicada en el 'caso Leire Díez'
Europa Press
Jardín botánico de Culleredo

Culleredo adjudica una decena actuaciones en infraestructuras por casi 3 millones
Redacción
MADRID, 03/10/2026.- Manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas para denunciar la caída de los decretos de la vivienda y reclamar una rebaja del 50 % en los alquileres, la exigencia de contratos indefinidos y también la expropiación de las viviendas a los fondos buitres, mientras llama a la huelga general, este sábado. EFE/ Borja Sanchez-Trillo

Miles de personas se manifiestan en toda España para pedir una huelga general por la crisis de vivienda
Europa Press