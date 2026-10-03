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España

Junts ofrece a Sánchez buscar un acuerdo si no hace "electoralismo": "Estamos a tiempo"

Efe
03/10/2026 14:49
RIUDARENES (GIRONA) 03/10/2026.- El secretario general de Junts, Jordi Turull atiende a los medios antes de asistir al consell nacional de la JNC celebrado este sábado en Riudarenes, Girona. EFE/David Borrat
Jordi Turull atiende a los medios antes de asistir al consell nacional de la JNC celebrado este sábado t
EFE
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El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha ofrecido este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reabrir la negociación para buscar un acuerdo sobre vivienda, siempre y cuando no haga "electoralismo": "Estamos a tiempo", ha asegurado.

Antes de asistir al consell nacional de las juventudes de su partido, en Riudarenes (Girona), Turull ha reaccionado al periodo de reflexión abierto por Sánchez para decidir si adelanta o no las elecciones generales tras ver cómo el Congreso rechazaba -con los votos de PP, Vox y Junts- convalidar sus decretos sobre vivienda.

Turull ha recordado que Junts trasladó al Gobierno una propuesta alternativa como punto de partida para volver a negociar.

"Si hay ganas de solucionar este problema, de comenzar a dar la vuelta a unas políticas que han fracasado y que han dificultado más el acceso a la vivienda, estamos a tiempo", ha afirmado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aplaude a su llegada al Congreso de los Diputados para el pleno en el que se debate y vota los decretos de vivienda del Gobierno, este viernes. EFE/J.J. Guillén

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Pero si Sánchez quiere hacer "electoralismo a costa de los más vulnerables, es fácil que acabe convocando elecciones" para moverse "en el terreno de la demagogia y de la polarización", ha señalado.

"Estamos abiertos. ¿Quieren soluciones? Aquí estamos. Cuando quieran, esta tarde, mañana, pasado mañana. Pero si optan por el electoralismo, como han hecho hasta ahora, que convoquen elecciones y ya nos encontraremos en las urnas", ha recalcado.

MADRID, 02/10/2026.- La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Míriam Nogueras, llega al Congreso de los Diputados para el pleno en el que se debate y vota los decretos de vivienda del Gobierno, este viernes. EFE/J.J. Guillén

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Tras asegurar que no le constan contactos entre Junts y el PSOE en las últimas horas para reactivar una negociación, Turull ha apostado por formular "propuestas que vayan bien, no para quedar bien" en materia de vivienda.

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"No hacemos ni caso de los chantajes", ha subrayado Turull, que ha insistido en que la propuesta de Junts plantea hacer frente a los "fondos buitre" pero sin perjudicar al pequeño propietario.  

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