Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Feijóo dice que Sánchez no debería "amagar" más porque España tiene "derecho a decidir ya"

Efe
03/10/2026 13:27
O GROVE (PONTEVEDRA) 03/10/2026.- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, clausura este sábado el Foro La Toja, en medio del debate abierto en torno a la crisis de la vivienda y las especulaciones sobre la posibilidad de un adelanto electoral.EFE/Lavandeira jr
Feijóo clausura este sábado el Foro La Toja
EFE/ Lavandeira jr
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, un día después de que el Congreso tumbase los dos decretos de vivienda aprobados el martes por el Consejo de Ministros, ha señalado que el presidente Pedro Sánchez no debería "amagar más" porque España tiene "el derecho a decidir ya".

En O Grove (Pontevedra), en la conferencia final del Foro La Toja ha manifestado este sábado, día en que las manifestaciones se suceden por todo el territorio español, que no pide elecciones generales por "revanchismo" pero sí, en cambio, "porque mi país no aguanta más".

La vivienda es el "símbolo del fracaso" del Ejecutivo actual, ha destacado, y ha garantizado que si él llega al poder aprobará su propuesta sobre vivienda en el primer mes de ese hipotético gobierno.

MADRID, 02/10/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abandona el hemiciclo en el Congreso de los Diputados durante el pleno en el que se debate y vota los decretos de vivienda del Gobierno, este viernes. EFE/J.J. Guillén

Sánchez decidirá el fin de semana si adelanta las elecciones tras analizar la reacción de la calle

Más información

Ha lamentado Núñez Feijóo que la estrategia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea ahora "alentar el caos e intentar movilizar a su lado del muro sobre las cenizas de un país".

Al contar que ha cumplido 65 años, ha subrayado que su única ambición es devolver a España el tiempo perdido, las oportunidades y el futuro. "Cuando España tome la palabra, por fin podremos demostrarle que nosotros, y yo en particular, cumpliré la mía", ha avisado.

Alfonso Rueda, antes de la rueda de prensa tras la reunión del consello de la Xunta, este lunes

Rueda, ante un posible adelanto electoral: "Cuanto antes"

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

OS ANCARES (LUGO) 03/10/2026.- La vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz participa en la jornada A economía social en contornos rurais de reto demográfico celebrada en La Casa das Chocas, en San Román de Cervantes, en Os Ancares este sábado. EFE/ Pedro Eliseo Trigo

Yolanda Díaz llama a la población a movilizarse: "Los derechos no caen del cielo"
Europa Press
O GROVE (PONTEVEDRA) 03/10/2026.- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, clausura este sábado el Foro La Toja, en medio del debate abierto en torno a la crisis de la vivienda y las especulaciones sobre la posibilidad de un adelanto electoral.EFE/Lavandeira jr

Feijóo dice que Sánchez no debería "amagar" más porque España tiene "derecho a decidir ya"
EFE
LOGROÑO, 03/10/2026.- Un total de doce personas, de las que seis han sido trasladadas al Hospital San Pedro de Logroño, han resultado heridas de diversa consideración, sin que corra peligro la vida de ninguna, tras el derrumbe este sábado de un bar en San Vicente de la Sonsierra (La Rioja), que ha provocado que unas 50 personas quedaran atrapadas. El suceso ha ocurrido hacia las 5:25 horas en el establecimiento, que tenía permiso de apertura hasta las 6:00 horas y en cuyo interior había medio centenar de personas, algunas de las cuales han quedado atrapadas por los cascotes y otras han podido salir por sus propios medios. EFE/ GUARDIA CIVIL/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Once personas heridas por el derrumbe de un bar en La Rioja, que dejó atrapadas a unas 30
EFE
Coche de la Guardia Civil

Una mujer de 102 años fallecida y 90 rescatadas en la riada de Madrigueras en Albacete
EFE