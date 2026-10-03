Feijóo dice que Sánchez no debería "amagar" más porque España tiene "derecho a decidir ya"

Feijóo clausura este sábado el Foro La Toja EFE/ Lavandeira jr

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, un día después de que el Congreso tumbase los dos decretos de vivienda aprobados el martes por el Consejo de Ministros, ha señalado que el presidente Pedro Sánchez no debería "amagar más" porque España tiene "el derecho a decidir ya".

En O Grove (Pontevedra), en la conferencia final del Foro La Toja ha manifestado este sábado, día en que las manifestaciones se suceden por todo el territorio español, que no pide elecciones generales por "revanchismo" pero sí, en cambio, "porque mi país no aguanta más".

La vivienda es el "símbolo del fracaso" del Ejecutivo actual, ha destacado, y ha garantizado que si él llega al poder aprobará su propuesta sobre vivienda en el primer mes de ese hipotético gobierno.

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Ha lamentado Núñez Feijóo que la estrategia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea ahora "alentar el caos e intentar movilizar a su lado del muro sobre las cenizas de un país".

Al contar que ha cumplido 65 años, ha subrayado que su única ambición es devolver a España el tiempo perdido, las oportunidades y el futuro. "Cuando España tome la palabra, por fin podremos demostrarle que nosotros, y yo en particular, cumpliré la mía", ha avisado.