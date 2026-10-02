Sumar asegura que el Gobierno está evaluando ya el mejor momento para convocar elecciones

Verónica Martínez Barbero, portavoz de Sumar en el Congreso Archivo El Ideal Gallego

El Gobierno está evaluando ya cuál es el mejor momento para convocar las elecciones generales, según han confirmado este viernes fuentes de Sumar, que reconocen que están "exhaustos", pero piden no apresurarse.

En Sumar no tienen claro que la movilización en la calle a raíz de la crisis de la vivienda se traduzca necesariamente en un "elemento de fuerza" electoral.

El Congreso deroga los decretos de Vivienda con la mayoría parlamentaria del PP, Vox, Junts y UPN Más información

Aseguran que los movimientos ciudadanos, como el surgido tras el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue obligada a abandonar el piso de renta antigua donde residía en Madrid, siempre ayudan, pero insisten en que el momento actual es "complicado".

Complicado tanto políticamente para el Gobierno de coalición como para la izquierda a la izquierda del PSOE, inmersa aún en decidir quién liderá la candidatura formada por Movimiento Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida y Comunes.

"Hay que resolver muchas incógnitas", han indicado las fuentes de Sumar, que se muestran optimistas ante una nueva llamada a las urnas, "a pesar de todo".