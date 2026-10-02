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España

Sindicato Inquilinas convoca para este sábado protestas en 50 ciudades y avanza huelga general

Efe
02/10/2026 14:05
MADRID, 26/09/2026.-Centenares de personas han acampado la noche de este sábado en la Puerta del Sol de Madrid al término de la manifestación para protestar por el desahucio de Maricarmen, la anciana que tuvo que abandonar su vivienda de alquiler tras 70 años en la misma, y reclamar medidas efectivas para frenar la crisis de la vivienda. El Sindicato de Inquilinas ha hecho un llamamiento a acampar en Sol al finalizar la manifestación que ha tenido lugar esta tarde: "Acampada en Sol por el derecho a la vivienda. No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el gobierno. ¡Todo el mundo a Sol!", ha apuntado el Sindicato en un mensaje en su cuenta de X.- EFE/ Javier Lizón
Centenares de personas acampadas en la  Puerta del Sol de Madrid
EFE
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La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha convocado para este sábado manifestaciones en más de 50 ciudades españolas, ante el previsible rechazo de los dos decretos sobre vivienda en el Congreso de los Diputados este viernes, y avanzan también que "el siguiente paso es la huelga general".

La Confederación ha señalado en una nota que el Congreso "mostrará hoy una absoluta insensibilidad, falta de empatía y sordera ante las demandas de la calle", pero si finalmente los decretos no salen adelante, "mañana la sociedad española saldrá a las calles para responder".

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez durante la sesión de control al Gobierno, este miércoles en el Congreso

El Gobierno acuerda no retirar ninguno de los dos decretos sobre vivienda

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Explican que hay una desconexión "irreparable" entre lo que quiere la gente y lo que votan los partidos en un Congreso "secuestrado por el rentismo", por lo que creen que bloquear los decretos debe tener un coste político: "vamos a hacer que quienes den la espalda al pueblo tengan que dejar su sitio en el Parlamento", afirman.

Los decretos presentados por el Gobierno, añaden, no eran suficientes, eran una suma de medidas de urgencia que recogían incluso "concesiones al rentismo".

Los movimientos en la calle muestran la necesidad de transformar el modelo de vivienda, mediante contratos indefinidos, bajada de alquileres, expropiación a "fondos buitre" y fin de todos los desahucios. 

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