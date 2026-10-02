Sánchez decidirá el fin de semana si adelanta las elecciones tras analizar la reacción de la calle

Pedro Sánchez, en el momento cuando abandona el hemiciclo en el Congreso de los Diputados, este viernes EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a dedicar las próximas horas a "analizar" lo sucedido este viernes en el Congreso tras la caída de los dos reales decretos de vivienda y estará pendiente de la reacción ciudadana en las calles para decidir si finalmente adelanta las elecciones generales.

Fuentes de Moncloa admiten que no se puede descartar ninguna opción, incluido el adelanto electoral, que algunas voces dentro del Consejo de Ministros venían apuntando desde primera hora de este viernes en caso de que decayesen los decretos, tal como ha ocurrido finalmente.

Concretamente llegaban a dar un 99% de probabilidades a que Sánchez convocase a las urnas de inmediato si decaían los decretos, que incluían la prohibición de los desahucios, la limitación de la compra de vivienda a fondos buitre, así como ayudas a la compra y bonificaciones fiscales para propietarios.

Sánchez tomó la palabra al final del debate sobre los decretos y lanzó una clara advertencia a PP y Junts -que junto a Vox y UPN tumbaron los decretos con su voto en contra-: "La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan", lanzó desde la tribuna.

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Presión social

En la misma línea, fuentes gubernamentales cargan contra las formaciones de Alberto Núñez Feijóo y Carles Puigdemont y consideran que no han medido las consecuencias de votar en contra de unas medidas que iban a amortiguar el principal problema que sufre el país. "Lo veremos en las urnas", señalan, dando por hecho que esta decisión les pasará factura electoral.

Este sábado hay convocadas manifestaciones por la vivienda en más de 50 ciudades y Sánchez estará muy pendiente de la movilización ciudadana en las calles para tomar una decisión. En los últimos días en Moncloa han tratado de mostrar cercanía con los manifestantes y han apoyado expresamente las protestas, que consideran legítimas y pacíficas.

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Además, intentaron sacar partido de la presión social tras el desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años del barrio de Reitro (Madrid) y la acampada en la Puerta del Sol para terminar de convencer a sus socios de investidura de que votasen a favor de los decretos, pero Junts les sorprendió en el último momento con su negativa.

El malestar y la incomprensión con los independentistas es notoria porque en Moncloa prácticamente daban por hecho su apoyo tras las negociaciones de las últimas semanas. Habían incorporado la mayoría de sus propuestas en el decreto y les habían consultado todas las medidas que iban a incorporar y que a su juicio les podían resultar problemáticas.

Y a pesar de que tenían toda la información y no habían mostrado incomodidad con ninguno de los puntos incluidos en el texto, la dirección de Junts se reunió el jueves por la noche y decidió dar un portazo al Gobierno y anunciar su voto en contra a solo unas horas para la votación, ya casi sin margen para la negociación.

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Ferraz mete presión a la derecha

Una vez que las medidas han decaído, desde Ferraz cargan contra las formaciones de la derecha que han votado en contra del decreto este viernes y consideran que "ahora los desahucios llevarán su nombre".

"Cada familia que se quede en la calle escuchará el eco de los noes del PP, Vox, Junts y UPN. Porque los votos tienen consecuencias", señalan los socialistas en un comunicado.

En las filas socialistas tienen el convencimiento de que la vivienda es un problema trasversal, que afecta también a muchos votantes del PP que no pueden comprarse una vivienda o temen que sus caseros les aumenten la renta.

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Debe ir antes a Zarzuela

Si finalmente Sánchez se decanta por disolver las Cortes en los próximos días, la cita con las urnas sería el domingo 29 de diciembre.

Antes de anunciarlo debe acudir al Palacio de la Zarzuela a comunicárselo al Rey Felipe VI, aunque tiene un margen escaso si quiere hacerlo de inmediato, porque este lunes 5 de octubre el monarca se va junto a la Reina Letizia a Finlandia, de viaje de Estado que se prolongará hasta el miércoles.