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España

El Gobierno acuerda no retirar ninguno de los dos decretos sobre vivienda

Efe
02/10/2026 00:28
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez durante la sesión de control al Gobierno, este miércoles en el Congreso
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El Gobierno ha decidido no retirar ninguno de los dos decretos sobre vivienda que se van a votar este viernes en el Congreso después de que Junts le hubiese pedido esa retirada o, de lo contrario, votará en contra de los mismos y no serán convalidados.

Fuentes del Ejecutivo han señalado que eso es lo que ha acordado el Gobierno de coalición después de ese ultimátum dado por la ejecutiva de Junts. Argumentan que se ha trabajado durante meses en ellos para acomodar la visión de los distintos grupos parlamentarios y construir un consenso que esté a la altura de las demandas y las necesidades de la ciudadanía.

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Junts rechaza los decretos de vivienda del Gobierno y pide su retirada

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Los decretos, afirman, contienen medidas eficaces para frenar la especulación, poner coto a los fondos buitre, facilitar el acceso a la primera vivienda, fomentar los alquileres asequibles y frenar los desahucios sin dañar a los pequeños propietarios. El Ejecutivo subraya que la utilidad de estas medidas se ha demostrado este mismo jueves, cuando el decreto ya en vigor ha servido para evitar que una vecina de Barcelona perdiera su casa.

Ante esta situación, el Gobierno considera que ha llegado la hora de que PP, Vox y Junts se retraten y demuestren si, en materia de vivienda, están con la ciudadanía o con los especuladores, con las clases medias y trabajadoras o con las élites. "España -han señalado las fuentes- ya no puede esperar más. Necesita soluciones y una política de vivienda valiente".

Por ello, agradecen la responsabilidad y el compromiso que creen que han demostrado ERC, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG y CC tras anunciar que votarán a favor de mejorar la vida de millones de personas.

Entre esos partidos, el PNV y Coalición Canaria habían avanzado su voto favorable al decreto con el grueso de las medidas pero no al que incluye la renovación automática de los alquileres.

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