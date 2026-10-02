El Congreso deroga los decretos de Vivienda con la mayoría parlamentaria del PP, Vox, Junts y UPN

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una intervención pasada en el Congreso Sergio Pérez (Efe)

El pleno del Congreso ha rechazado este viernes, con la mayoría parlamentaria que suman el PP, Vox, Junts y UPN, los dos decretos ley de vivienda que fueron sometidos a votación.

El segundo decreto en votación, que introducía en España la renovación automática de los contratos de alquiler y que ha estado en vigor apenas dieciséis horas, también fue derogado con 166 votos a favor y 184 en contra.

Primer decreto rechazado

El decreto ley de medidas sobre vivienda, incluyendo la prohibición de desahucios a personas vulnerables y la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año, fue derogado con los votos del PP, Vox, Junts y UPN.

Con ese resultado, el primer decreto ley de Vivienda que el Gobierno aprobó el pasado martes ha quedado derogado, con lo que su vigencia ha sido de poco más de 24 horas, las transcurridas desde su entrada en vigor a las cero horas de este jueves.

El resultado ha sido de 172 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Podemos, BNG, CC y Compromís) frente a 178 (PP, Vox, Junts y UPN). "En consecuencia, queda derogado el decreto ley", ha zanjado la presidenta del Congreso, la socialista, Francina Armengol.

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Sánchez "ruega" apoyo a los textos

Minutos antes de la votación el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido realizar una intervención final para referirse a los grupos parlamentarios.

En su intervención, el jefe del Ejecutivo les ha "rogado" que apoyen los textos para intentar poner "orden" y "humanidad" en el mercado de la vivienda.

Además, ha avisado a PP y Junts que si finalmente rechazan los decretos "la historia les juzgará".

"Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan".

"Vergüenza, vergüenza" gritan ante el Congreso

Los centenares de manifestantes que se agolpan junto al Congreso de los Diputados han expresado su decepción y rabia por el rechazo de la Cámara Baja a los decretos sobre vivienda al grito de "vergüenza, vergüenza” y "huelga general”.