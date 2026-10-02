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España

El Congreso debate los decretos de vivienda en medio de protestas y una posible convocatoria a elecciones  

Junts ratifica que votará en contra de los decretos propuestos 

Agencias
02/10/2026 13:19
Miriam Nogueras
Miriam Nogueras, durante un debate anterior en el Congreso
Europa Press
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En el debate que se realiza este viernes para la aprobación de los decretos de vivienda, Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, ha acusado al Gobierno de "engañar a la gente", "alimentar una mentira" y darle "falsa esperanza" con un decreto que no va a solucionar ni los desahucios ni los problemas reales en el sector.

"Una cosa es el titular y otra lo que recoge la ley (...) Y no se han atrevido con los fondos, el decreto permite que los fondos sigan comprando y especulando", acotó la portavoz confirmando el voto en contra del partido que representa. 

Más temprano, al abrir el debate, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez había solicitado a los distintos partidos la aprobación de los decretos, especialmente a Junts quien este jueves había anunciado que votaría NO. 

Rodríguez también acusó a la derecha de ser "la peor de Europa" y les pidió que actuaran de manera responsable con el tema de la vivienda quq afecta a tantas familias en España. "Resulta muy difícil poner una sola excusa para rechazar este texto", acotó. 

 

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