El Congreso debate los decretos de vivienda en medio de protestas y una posible convocatoria a elecciones  

Miriam Nogueras, durante un debate anterior en el Congreso Europa Press

En el debate que se realiza este viernes para la aprobación de los decretos de vivienda, Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, ha acusado al Gobierno de "engañar a la gente", "alimentar una mentira" y darle "falsa esperanza" con un decreto que no va a solucionar ni los desahucios ni los problemas reales en el sector.

"Una cosa es el titular y otra lo que recoge la ley (...) Y no se han atrevido con los fondos, el decreto permite que los fondos sigan comprando y especulando", acotó la portavoz confirmando el voto en contra del partido que representa.

Más temprano, al abrir el debate, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez había solicitado a los distintos partidos la aprobación de los decretos, especialmente a Junts quien este jueves había anunciado que votaría NO.

Rodríguez también acusó a la derecha de ser "la peor de Europa" y les pidió que actuaran de manera responsable con el tema de la vivienda quq afecta a tantas familias en España. "Resulta muy difícil poner una sola excusa para rechazar este texto", acotó.