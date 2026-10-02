El BOE publica la derogación de los reales decretos-ley de vivienda tras 'no' del Congreso

Isabel Rodríguez, durante el pleno en el que se debate y vota los decretos de vivienda celebrado este viernes en el Congreso EFE

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este mismo viernes la derogación de los dos reales decretos-ley en materia de vivienda, tras el rechazo a ambos textos del Congreso de los Diputados, en un pleno extraordinario realizado hoy mismo.

En sendas resoluciones, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, notifica el acuerdo para derogar ambos reales-decretos ley, que habían sido publicados en el BOE previamente este mismo miércoles (el que incluía medidas generales en materia de vivienda) y este jueves (el relativo a la renovación automática de los alquileres) .

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Armengol detalla que el Congreso ha acordado derogar el real decreto-ley 26/2026, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible, con 172 votos a favor y 178 en contra.

Por su parte, la segunda resolución da cuenta de la derogación del real decreto-ley 27/2026, por el que se adoptaban medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.

A favor del decreto (166 votos), que había defendido el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, han votado el PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Podemos, Compromís, BNG y CC, mientras en contra (184 votos) lo han hecho el PP, Vox, Junts, PNV, UPN y CC.