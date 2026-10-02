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España

Bustinduy dice que están preparados para elecciones y serán un referéndum sobre vivienda

Efe
02/10/2026 11:30
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante su comparecencia este jueves en el Pleno del Congreso
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
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El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado este viernes que las fuerzas de izquierda están preparadas ante un adelanto electoral y ha recalcado que las próximas elecciones "serán un referéndum" sobre la vivienda.

En una entrevista en TVE, ha reconocido que el "run run" de un posible adelanto electoral "está por todas partes", pero que es una decisión que corresponde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Nuestro programa político tiene un punto esencial que es el derecho a la vivienda", ha insistido, al tiempo que ha advertido de que los diputados que voten este viernes en contra de los dos decretos de vivienda van a quedar retratados "con nombres y apellidos", lo van a pagar "muy caro" y les va a "pasar por encima"."Vamos a estar preparados para cualquier escenario"

El ministro, que ha asegurado sentirse hoy "muy indignado", ha afirmado que van a estar preparados para cualquier escenario y que las próximas horas son muy importantes.

Por ello, ha pedido a las formaciones que lo piensen mejor durante las horas que faltan hasta la votación de ambos decretos y que reflexionen aunque "el tiempo se les acaba".

Para este sábado ya están previstas movilizaciones y ha anunciado que las formaciones políticas de la izquierda se van a reunir el domingo para analizar el escenario pero que no van a bajar los brazos ni a tirar la toalla.

Bustinduy ha insistido en que van a pelear "por tierra, mar y aire" y que van a hacer lo que sea necesario hasta que el derecho a la vivienda se abra paso porque la presión social es "inmensa" y hay un clamor en la calle para que salgan adelante ambos decretos."Queremos ponerles nombres y apellidos a quienes los rechacen"

Bustinduy destaca que hoy va a quedar patente quién estará votando en contra de ambos decretos "con nombres y apellidos" y les dice que éstos estarán firmando además debajo de cada desahucio.

"El pueblo tiene memoria", ha insistido Bustinduy, que añade que los que rechacen ambos decretos se van a "estampar a toda velocidad" contra un muro, que es el problema de acceso a la vivienda, y lo van a pagar muy caro electoralmente. Además, ha acusado a los diputados críticos con los decretos de estar al margen del clamor de la sociedad porque a ellos no les afecta el problema, ni les van a desahuciar.

Entiende que los decretos son de mínimos y de sentido común y lamenta que en el debate de Junts se impusiera la derecha de los "rentistas" y las presiones de las patronales inmobiliarias frente a los intereses de su propia gente.

Confirma que los decretos al 100 % van a ser votados este viernes y que él va a defender el segundo, que hace referencia a la prórroga automática de los alquileres, con más "convicción y vehemencia".

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