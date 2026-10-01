Sánchez no acompañará a los reyes en sus visitas a Ceuta y Melilla

Vista de la playa del Trampolín de Ceuta, la semana pasada EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acompañará a los reyes en las visitas que realizarán a Ceuta y Melilla el 13 y 14 de octubre, han informado a EFE fuentes del Ejecutivo.

Este jueves, el Gobierno y la casa del rey han informado de las fechas de esa visita, que estaban pendientes de concretarse, y han explicado que ha sido consensuada entre ambas instituciones.

Don Felipe y doña Letizia no estarán acompañados por el presidente del Gobierno, y según las fuentes citadas será el ministro de jornada el que esté presente en el recorrido que hagan en sus visitas a ambas ciudades autónomas.

El Ejecutivo resalta la normalidad de que no sea Sánchez quien esté junto a los reyes porque en España no es él quien desempeña esa función, sino el ministro de jornada correspondiente.