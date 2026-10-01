Pedro Sánchez insta a afrontar el drama de la inmigración tras acordar la visita del rey a Ceuta

El rey Felipe VI junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez este jueves en O Grove (Pontevedra) durante la inauguración de la VIII edición del Foro La Toja EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado a hacer frente al "drama de la inmigración irregular" que ha dicho que se ha puesto de manifiesto en Ceuta, tras conocerse este jueves que los reyes visitarán esta ciudad autónoma y Melilla el 13 y 14 de octubre.

Sánchez ha recordado la situación en Ceuta en la inauguración del VIII Foro La Toja y ante Felipe VI, que ha presidido la apertura de estas jornadas y en la que han estado presentes, entre otros, el ministro de Hacienda, Arcadi España; el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; y los expresidentes del Gobierno Felipe González y Mariano Rajoy.

Una presencia la de González que ha permitido captar un breve saludo con Sánchez, ya que al llegar al foro, el jefe del Ejecutivo ha saludado con un apretón de manos a las principales autoridades presentes, pero sin que en ningún momento se haya podido ver una conversación entre ambos.

El lema de la edición de este año del Foro La Toja es 'Un mundo en desorden', y aludiendo al mismo, Sánchez ha subrayado que el desorden no es neutral porque quien gana es quien tiene más armas o más poder para imponer sus condiciones, y por ello ha defendido un orden que no consista en imponerle a la gente cómo tiene que vivir, ni sacralizar las normas, ni "anclarse a un pasado idealizado desde la nostalgia".

A su juicio, el orden consiste en establecer reglas justas y actualizarlas de acuerdo con el espíritu de los tiempos.

Ni muros ni barreras

En ese contexto, ha alertado de la quiebra interesada del orden internacional y del sistema multilateral, y ha hecho referencia al drama de la inmigración que, ha dicho, recuerda lo ocurrido en Ceuta este verano y que es consecuencia de la existencia de conflictos o de intentos de huir de la miseria.

"Ningún muro o barrera, por alta e infranqueble que sea, podrá contener la desesperación de la gente por tener una vida mejor, porque nadie debería olvidar que son el conflicto, la desigualdad y la falta de oportunidades fundamentalmente las que empujan a la gente a buscar una vida mejor", ha añadido.

Sánchez se ha referido a la situación en Ceuta ante el rey horas después de que se haya desvelado que Felipe VI y doña Letizia visitarán esta ciudad y Melilla el 13 y 14 de octubre, una visita en la que no acompañará a los reyes.

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El presidente del Gobierno ha defendido la reforma del sistema multilateral y ha advertido de que la ley de la fuerza no puede imponerse a la fuerza de la ley, momento en el que ha destacado la posición de España ante las guerras en Ucrania e Irán y el "genocidio" en Gaza.

Defensa de sus políticas

Ha reivindicado también la política económica de su Gobierno con datos como el crecimiento o la creación de empleo y ha considerado que se trata de "un modelo de éxito en condiciones muy adversas" que permite ayudas como las que se han aprobado ante la actual crisis energética.

De la misma forma, ha apostado por seguir la senda de las energías renovables, más medidas frente al cambio climático y también para garantizar el desarrollo de la Inteligencia Artificial.