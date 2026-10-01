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España

El rey pide atender las "voces críticas" porque no todas son "destructivas o desmesuradas"

Efe
01/10/2026 20:31
O GROVE (PONTEVEDRA), 01/10/2026.- El rey Felipe VI (3i) saluda al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), a los ex presidentes del Gobierno Mariano Rajoy (i) y Felipe González (2i), al ex presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa (3d), y al presidente de Galicia, Alfonso Rueda (2d), este jueves en O Grove (Pontevedra), durante la inauguración de la VIII edición del Foro La Toja, que durante tres jornadas abordará cuestiones como la situación que vive Ceuta, las relaciones con Marruecos y los retos de la Inteligencia Artificial. EFE/ Lavandeira Jr
El rey Felipe VI con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los ex presidentes Rajoy y Felipe González , al ex presidente de Portuga Rebelo de Sousa, y al presidente dgallego, Alfonso Rueda
EFE
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El rey ha pedido este jueves prestar especial atención a las "voces críticas", porque "no todas son destructivas o desmesuradas" y debajo de la crispación actual puede haber razones sensatas que lleven a "perfeccionar lo perfectible, a reformar lo reformable".

Un día antes de la sesión extraordinaria para la convalidación de los dos decretos de vivienda, Felipe VI ha dicho en la inauguración de la octava edición del Foro La Toja en O Grove (Pontevedra) que en torno a la crítica medida y al inconformismo "razonado y sereno" sí pueden confluir muchas sensibilidades, "nacionales e individuales".

Ha insistido, por tanto, en buscar "los necesarios espacios de confluencia" y ha extendido esta observación al orden mundial, al entender su construcción como un proceso, porque "el desorden no tiene por qué ser una fase terminal", sino un estadío que conduzca a un mundo mejor, más justo, más sólido y más inclusivo, ha enumerado.

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"Es preciso renovar el orden mundial", ha enfatizado en su mensaje, y urge hacerlo porque las guerras y los conflictos, entre los que ha citado los de Ucrania y Oriente Próximo; así como los retos globales pendientes, como la inaplazable transición energética, suman nuevos motivos de inquietud.

El día en que se ha puesto fecha a su viaje a Ceuta, se ha detenido especialmente en las "amenazas híbridas" que ponen en jaque, ha señalado, principios básicos como la seguridad, la soberanía o la integridad territorial, y ha advertido de que para ellas "el orden normativo tradicional carece de respuesta".

Tampoco puede olvidarse, ha subrayado, una cuestión como la de la necesaria regulación de la IA que la sujete al control humano y la oriente hacia el bien común.

Al ser 'Un mundo en desorden' el título elegido para esta reunión de tres días, ha reivindicado el rey una mayor cooperación global, porque "urge" para la paz, la seguridad, la defensa de los derechos humanos y la democracia, pero también para la estabilidad del tráfico comercial, el suministro energético, la innovación tecnológica y los equilibrios geoestratégicos.

El desorden mundial, ha manifestado, "no es un término absoluto, definitivo e irreversible", sino relativo a la erosión de un orden concreto: el que la comunidad internacional logró alcanzar en la posguerra mundial".

Pero hubo y hay, ha destacado, asimetrías, desigualdades y procedimientos anquilosados que abocan a la parálisis, y es por eso que "cuando hoy nos referimos a desorden mundial con inquietud plenamente justificada, conviene no caer en la idealización excesiva del orden que precedía".

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Después de esta apreciación, ha puesto el acento en el hecho de que los problemas y conflictos a los que la humanidad asiste hoy, son "consecuencia de sus limitaciones y de lo que podríamos llamar sus efectos de diseño".

En un discurso en español, gallego y portugués, este último idioma por la entrega del premio anual Foro La Toja-Josep Piqué a Marcelo Rebelo de Sousa, que fue presidente de la República Portuguesa entre 2016 y 2026, el monarca ha citado a la filósofa Hannah Arendt, cuyo legado resuena pues decía que la incertidumbre abre también espacios de esperanza.

"Así que seamos pragmáticos y estemos vigilantes, pero no perdamos nunca la esperanza. En nosotros está la posibilidad de salir, aún más fuertes, aún mejores, de este desorden mundial. Esta posibilidad nos impone una obligación moral", ha rematado.

O GROVE (PONTEVEDRA), 01/10/2026.- EEl rey Felipe VI (c) entrega el premio Foro La Toja al ex presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa (2i), en presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, este jueves en O Grove (Pontevedra) durante la inauguración de la VIII edición del Foro La Toja, que durante tres jornadas abordará cuestiones como la situación que vive Ceuta, las relaciones con Marruecos y los retos de la Inteligencia Artificial. EFE/ Lavandeira Jr
El rey Felipe VI  entrega al ex presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa 
EFE

Rebelo de Sousa: "Han aumentado las dictaduras y han disminuido las democracias"

De Sousa, al recoger el galardón, ha dicho que se lo toma como un "sentimiento" y una "obligación moral" en un momento, además, en el que "han aumentado las dictaduras y han disminuido las democracias".

Ha manifestado su pesar por el hecho de que se hayan "acentuado las desigualdades" y ha criticado que poderes políticos y económicos "muy concentrados" parecen querer gobernar el mundo, "sin reglas universales".

Felipe VI, que al principio de sus palabras fue recibido con aplausos y bromeó con que eso era "como cobrar por adelantado", ha confesado su amistad y admiración por el "profesor Rebelo" y sus consejos y ha pedido aprovechar los intercambios de pareceres en esta cita "pretendidamente otoñal" que no lo es tanto, ha dejado caer, por el buen clima.

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