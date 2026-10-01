Ayuso pide a los tribunales que ordenen al Gobierno desalojar la acampada de Sol

Acampada en Sol para protestar por el precio de la vivienda EFE

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que esta misma mañana la Comunidad de Madrid va a presentar un recurso contencioso-administrativo, con petición de medidas cautelarísimas, para reclamar a la Justicia la "inmediata disolución" de la acampada instalada en la Puerta del Sol, ante la "inacción" de la Delegación del Gobierno.

Díaz Ayuso lo ha anunciado en el pleno de la Asamblea, pocas horas antes de que expire el plazo de 48 horas para desalojar la protesta que le dio al delegado del Gobierno, Francisco Martín, en un requerimiento enviado el martes, y tras constatar que este "se niega a desalojar" la protesta.

La Delegación del Gobierno insiste, por su parte, en que están "desarrollando las actuaciones que resultan procedentes".

En el requerimiento a la Delegación del Gobierno, la Comunidad argumentaba que la protesta por la crisis de la vivienda es "ilegal" y "excede claramente los límites constitucionales y legales del derecho de reunión", dada la "ausencia de comunicación previa"; su "carácter permanente e indefinido"; la "alteración del orden público con peligro para personas y bienes"; y que representa "una ocupación ilegal de un espacio público".

También se quejaba de que la protesta perturba el "normal funcionamiento" de la Real Casa de Correos como sede del Gobierno regional y la "imagen de Madrid como destino de calidad".

La presidenta ha aseverado que los manifestantes están "arruinando" a los comercios del entorno y ha reclamado que "desalojen, por lo menos, lo suficiente para que puedan pasar las ambulancias", algo que ya se ha producido a primera hora de la mañana como ha podido constatar EFE.

La Delegación del Gobierno ha emitido este jueves los acuses de recibo de los requerimientos de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital en los que ha reiterado que se están "desarrollando las actuaciones que resultan procedentes".

Francisco Martín ha señalado a los periodistas que van a continuar desarrollando sus actuaciones "procedentes", siempre "en cumplimiento estricto del marco normativo, como no puede ser de otra manera".

El delegado ha insistido en que la acampada de Sol se enmarca en el derecho de reunión y ha pedido colaboración entre las instituciones.

Ayuso, ha acusado también a la izquierda de usar como "señuelo" a Maricarmen, la anciana de 87 años cuyo desahucio la semana pasada ha puesto la crisis de la vivienda en el centro de la política nacional, y ha reclamado que la "dejen en paz".

"Se están lucrando de ella, porque tenían primero preparadas las acampadas y las algaradas; luego utilizaron el primer señuelo que pasaba por delante", ha afirmado en el pleno de la Asamblea.

Díaz Ayuso ha insistido en cuestionar que "no hicieron caso a ninguno" de los "25.000 casos" de desahucio que hubo el año pasado.

Y ha reivindicado que Maricarmen, que está ingresada en el Hospital Gregorio Marañón de la capital desde el 23 de septiembre que fue desahuciada, está "en las mejores manos, en la sanidad pública de Madrid".

Finalmente, Maricarmen podrá volver a su casa cuando le den el alta, tras aceptar el acuerdo alcanzado este lunes entre sus representantes, el Sindicato de Inquilinas de Madrid y Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, la empresa propietaria del piso donde vivía.