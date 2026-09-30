Sindicato de Inquilinas exige al PP apoyar el "decreto de estabilidad" para garantizar contratos de alquiler indefinidos

Centenares de personas acampan en la Puerta del Sol EFE

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, ha reclamado a las fuerzas políticas en el Congreso, y "muy especialmente" a los diputados del PP y a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, que apoyen la votación del "decreto de la estabilidad" para instaurar contratos de alquiler duraderos e indefinidos.

Durante una atención a medios en la sede del PP, Del Río ha apelado directamente al grupo popular al subrayar que sus parlamentarios cuentan con el peso decisivo en la Cámara para sacar adelante el decreto, emplazándoles a definir si "van a estar del lado de la estabilidad de las familias" o "de la especulación" de los rentistas.

En palabras de la portavoz, de cara al debate parlamentario del viernes únicamente existen dos opciones: "Votar a favor de la vida o votar a favor de la especulación".

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Así, la representante del sindicato ha urgido a establecer arrendamientos indefinidos que pongan fin a las rescisiones de contrato "vía burofax" y eviten desahucios como el que afectó a Maricarmen, la octogenaria que fue desahuciada de su casa en la que había vivido 71 años.

Del Río ha recordado que la seguridad en el hogar es un requisito de sentido común para que los menores completen su etapa escolar sin cambiar de centro, las familias mantengan sus centros de salud de referencia y se conserve el arraigo en los barrios.

Continúa la acampada en Sol

Mientras, cientos de personas continúan abarrotando la Puerta del Sol de Madrid en la que no cesa la llegada de personas que pretenden colocar su tienda también para pernoctar en el enclave madrileño.

El Sindicato de Inquilinas avanzó el martes que la acampada en la Puerta del Sol continuará "mínimo hasta el viernes", día en el que se someterá a votación la aprobación de los dos decretos de vivienda admitidos por el Consejo de Ministros. Además continúan reclamando en la asambleas la convocatoria de una huelga general en protesta por la crisis de vivienda.

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Avenida Maricarmen

Ante la imposibilidad de un tránsito fluido a través de las tiendas de campaña situadas en la plaza, los manifestantes han habilitado una serie de calles entre las carpas para facilitar el movimiento de un lado a otro del enclave.

Dichas calles han sido bautizadas con nombres como 'Avenida Maricarmen', en referencia a la vecina desahuciada de 87 años, y referencias políticas o artísticas como 'Calle La Pasionaria', 'Calle de la Guillotina' o 'Calle Gloria Fuertes'.