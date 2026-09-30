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España

Italia extiende durante otras dos semanas los controles a los viajeros llegados de España

Efe
30/09/2026 20:37
Dos viajeros recorren un aeropuerto
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EFE
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El Gobierno de Italia anunció este miércoles una nueva extensión durante otros 15 días de los controles en puertos y aeropuertos a los viajeros procedentes de España, una decisión aplicada a raíz de la crisis migratoria en Ceuta. Se trata de la tercera prórroga de esta medida que se impuso en Italia por primera vez el pasado 1 de agosto.

El Ministerio del Interior italiano ha justificado su decisión por "la situación actual" en la ciudad autónoma española y "en particular por la persistencia de dificultades ya detectadas".

Albares: los controles de Italia a viajeros desde España son "absurdos y ridículos"

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Esto después de que el ministro, Matteo Piantedosi, haya consultado esta mañana al Comité de Análisis para la Inmigración y la Seguridad de las Fronteras, según se lee en un comunicado. "El objetivo es reforzar la protección de las fronteras europeas, también como garantía de la seguridad nacional, así como prevenir y combatir posibles amenazas terroristas", termina la nota.

La medida supone una suspensión del acuerdo de libre circulación 'Schengen' en la Unión Europea y, por ello, como en las ocasiones anteriores, ya ha sido comunicada al Ejecutivo comunitario y al resto de ministros del Interior del bloque.

Consecuencias

La aplicación de esta medida se ha traducido en controles aleatorios en puertos y aeropuertos a viajeros llegados desde España. El Gobierno español, del socialista Pedro Sánchez, ha respondido a la última prórroga imponiendo la misma medida a los viajeros procedentes de Italia hasta el 8 de octubre.

El pasado 15 de septiembre, cuando Italia decidió mantener estos controles por segunda vez, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, lo calificó de "vergüenza" y de "medida absurda". Por su parte, su homólogo italiano, Antonio Tajani, criticó la respuesta de Madrid de responder con los mismos controles como "inútilmente agresiva".

El 31 de agosto, tras un mes de esta medida, Italia aseguró que había controlado a más de 180.000 viajeros procedentes de España en sus fronteras y que había rechazado la entrada a 31 personas, entre ellas ocho marroquíes, y detenido a otras seis.

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