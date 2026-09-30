El Gobierno busca apoyos entre críticas de los socios por el "caos" de los dos decretos

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez durante la sesión de control al Gobierno, este miércoles en el Congreso EFE

El Gobierno se ha lanzado a buscar en el Congreso apoyos a los dos decretos de vivienda, especialmente entre Junts y PNV, desde donde se han mostrado críticos por el "caos", el "cacao" y la "improvisación" del Ejecutivo.

La sesión de control del Congreso -sin cara a cara hoy entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo- ha sido un continuo llamamiento a los grupos a tener "altura de miras" y una repetida crítica de estos a las formas, el formato y el contenido de los decretos.

"Nadie entiende nada, nosotros tampoco", ha dicho la diputada de Junts Marta Madrenas, quien ha lanzado duros reproches al Gobierno por la "improvisación" y por acabar legislando "así", con dos decretos ante la incapacidad de sacar uno y con medidas "incompatibles entre sí".

Falta de rigor, desbarajuste...los reproches han continuado mientras la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha empleado su mejor tono para pedir altura de miras para convalidar los dos decretos.

"El mismo cacao tengo habitualmente en el orden de mis papeles que claridad en mis convicciones (...), hay que luchar contra la especulación", ha dicho ante las continuas alusiones a sus palabras ("tengo un cacao..") ayer en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, cuando se disculpó al no encontrar una respuesta en sus papeles.

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La ministra ha intentado también convencer al PNV, cuya portavoz parlamentaria, Maribel Vaquero, ha criticado los decretos porque no van a solucionar -ha dicho- la crisis habitacional, aunque ha señalado que su partido no va a estar en la "trinchera".

La intervención de Vaquero ha sido seguida desde la tribuna por el líder del PNV, Aitor Esteban, quien ha acudido a la Cámara mientras se negocia a contrarreloj el apoyo a los dos decretos.

Podemos sigue también sin desvelar su voto y mantiene su postura: un solo decreto y entero.

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El PP desvelaba por su parte su no a los dos textos, minutos después de que la ministra de Vivienda diera por hecho su negativa. "Tengo claro, muy clarito, claro clarinete, que con ustedes no podemos contar", ha dicho Rodríguez en el hemiciclo.

"Que no cuenten conmigo para estafar a nadie", ha proclamado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en los pasillos de la Cámara.

Ha dicho que su partido no va a apoyar "en ningún caso" una "trampa de esta naturaleza" y ha remarcado que ambos decretos son "incompatibles entre sí" ya que "uno deroga al anterior", algo que "supera todos los límites aceptables en una democracia".

El Gobierno confía mientras tanto en sacar adelante los decretos. "Somos optimistas", han asegurado en los pasillos del Congreso fuentes del Ejecutivo, convencidas de que ningún partido de izquierda se puede negar a convalidarlos.

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El ala económica no lo ve tan claro. Considera difícil convalidar el decreto que contiene únicamente la renovación automática de los alquileres, mientras sí es optimista con el otro decreto aprobado por el Consejo de Ministros con el resto de medidas sobre vivienda.

En medio de las divergencias, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, contradecía al líder de su partido, Oriol Junqueras, al señalar que su grupo revisará "hasta la última coma" de los decretos, evitando así confirmar el voto a favor de los mismos que había anunciado el presidente de su formación esta mañana.

Junts dejaba claro a pocos minutos del final de la sesión de control que su formación está "decepcionada y preocupada" por los dos decretos, pero seguía sin adelantar si los convalidarán.

A menos de 48 horas de la votación clave del viernes, la sesión plenaria ha concluido sin despejar dudas sobre el futuro de los dos decretos aprobados ayer. "Literalmente caos", ha resumido en una frase Marta Madrenas, la diputada de Junts.